賴清德：投入240億推「藥物韌性整備計畫」 讓總預算儘速過關

明年總預算未過，賴清德憂醫療韌性受影響。(記者塗建榮攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕總統賴清德今(21)日出席「醫療韌性守護健康台灣」研討會致詞時指出，中央政府「國家藥物韌性整備計畫」明年總預算至今尚未通過，恐影響多項醫療韌性與健康政策推動。他直言，若預算未能如期完成審議，包括醫療韌性建設、藥物整備與「健康台灣深耕計畫」等關鍵政策，都將受到限制，呼籲不分朝野，將國家利益置於政黨競爭之上，讓總預算儘速過關，確保台灣醫療體系持續穩健運作。

賴清德指出，自己長年在公職服務，深刻體會公立醫院在台灣醫療體系中的重要性。以退輔會體系為例，榮民總醫院系統涵蓋北榮、中榮、高榮3家醫學中心，並串聯區域與地區醫院，形成完整醫療網絡；教育部體系則有台大醫院、成大醫院等醫學中心，並在雲林設有分院；國防部體系包含三軍總醫院及各地國軍醫院；衛福部體系則有雙和醫院及遍布各縣市的部立醫院，加上各縣市立醫院，公立醫療體系在台灣可說是相當綿密。

廣告 廣告

他強調，公立與私立醫院同等重要，長期並肩守護民眾健康，但公立醫療體系另肩負配合國家政策的責任。從SARS到COVID-19疫情，公立醫院率先投入防疫任務，設置負壓隔離病房、全力配合指揮調度；在偏鄉與離島醫療上，金門、澎湖、馬祖等地，也多由公立醫院體系承擔，展現「在平凡中成就不平凡」的公醫精神。

談到醫療韌性，賴清德指出，核心在於守護健康台灣，政府目前聚焦4大面向。首先是改善公立醫療體系工作環境。他感謝相關部會協助，讓健保總額持續成長，今年高推估成長5.5%，並將原應由公務預算支出的項目移出健保，今年挹注181億元、明年規劃199億元，讓醫院得以推動不同工不同酬與全面加薪。

賴清德也指出，公立醫院專業加給長期偏低，已著手調整，平均提升約7%至8%，對象涵蓋醫師、護理師及其他專業人員；同時研議比照勞工制度，讓公立醫療人員加班費免計入課稅，進一步改善留才環境。

第二是持續精進醫療服務量能與人才培育。賴清德表示，醫界高度重視再教育制度，專科醫師須持續進修才能維持資格，顯示醫療專業精進的重要性。政府也將透過不同工不同酬，避免人才過度集中單一科別，確保各專科均衡發展。

第三是推動智慧醫療與資訊整合。賴清德指出，台灣在COVID-19期間能有效防疫，關鍵在於健保制度納保率超過99%，讓政府能快速掌握醫療資訊。他強調，未來應全面整合全台醫療院所資訊系統，從診所到醫學中心串聯成「面」，並由中央協助資安防護，讓醫療韌性不只是單一醫院的提升，而是整體體系的強化。

第四則是社會責任與健保永續。賴清德表示，政府提出「健康台灣深耕計畫」，5年投入489億元，涵蓋人才培育、改善醫療與服務環境、智慧醫療及永續醫療4大面向，期盼在健保給付未能完全涵蓋之處，透過研究與創新計畫，持續提升醫療品質。

在藥物層面，賴清德也宣布推動「國家藥物韌性整備計畫」，規劃2026年至2029年間投入240億元，強化藥品原料、生產製造、儲存與智慧調控能力，並與國際接軌，確保台灣在面對自然災害或地緣政治變化時，醫療體系仍能穩定運作。

他進一步指出，醫療韌性不僅是國內健康保障，也關乎醫療外交與產業發展。透過「一國一中心」模式，台灣可協助邦交國與友好國家培訓醫療人才，並輸出藥品、醫材與醫療服務，拓展國際布局。

不過，賴清德也語重心長地指出，相關政策能否順利推動，關鍵仍在於中央政府總預算。他提醒，依憲法規定，2026年中央政府總預算應於今年12/31前完成審議，但目前仍未通過。他呼籲各界協助溝通，不分藍綠，將國家利益放在最優先，讓總預算儘速過關，才能讓醫療韌性建設真正落實，為台灣未來打下穩固的健康基礎。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》台灣政治情勢變化大、難掌控 傳中共急找翁曉玲等多位藍委確保「沒有意外」

月薪百萬買「假中立」！知名博主公開43分錄音 中共高價招募滲透台灣

尷尬！民歌音樂會談政治煞風景 藍委蘇清泉被噓下台

藍白推彈劾總統 民進黨：捨國情報告正軌、只想搭台政治攻擊

