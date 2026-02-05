賴清德：接受九二共識就是推展統一 在野黨勿擋國防預算審查

總統賴清德今天參訪彰化縣芳苑工業區，針對習近平公開講説要求慎重處理軍售問題，對比台灣在野黨在立法院十次擋軍購特別條例，做出回應。(記者顏宏駿攝)

〔記者劉曉欣、顏宏駿／彰化報導〕在野黨在立法院十度擋下軍購特別條例，中國國家主席習近平也表明要求慎重處理軍售問題，總統賴清德今天表示，關於九二共識，中國國家主席習近平，已經多次說明就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述空間。

賴清德表示，在這個狀況下，如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，就真的是中國人，也就是積極在推展兩岸統一，要進行兩岸交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算，一定要順利審查通過，才能贏得國人信任，也不至於對台灣帶來危險。

廣告 廣告

賴清德指出，他過去在醫院服務，常常跟門診病人提醒，健康非常重要，如果沒有健康，賺再多的錢也沒有用，個人如此，國家也是如此。

賴清德強調，這幾年來國家持續進步，社會持續發展，經濟也越來越好，去年經濟成長率高達8.63％，股市突破3萬點，就業情況15年來最好，所以當國家有重大成果的時候，我們國防一定要持續強化，有強大的國防保護國家主權，維護民主自由生活的方式，重大成果也才能保障，希望在野黨不忘當初參選的初衷，一定要維護國家的利益，人民的利益，不要因為要進行兩岸的合作，就來推遲中央政府總預算與國防特別預算的審查。

【看原文連結】

更多自由時報報導

抓包黃國昌編故事騙美大咖參議員 張育萌批民眾黨「越洋詐騙」

鄭麗文：「九二共識」不可怕 可以幫民進黨與賴清德「收驚」

自由爆新聞》藍白狂喊「中國」被打臉！突擊街訪秒嗆這事：很不爽

吳靜怡：川習熱線傳遞「警示」 台灣沒有鬆懈本錢

