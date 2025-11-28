賴清德：推動AI新十大建設 創造15兆元產值、50萬個工作機會

全台首屆「總統盃AI素養爭霸賽」總決賽於今（28）日在台南市大台南會展中心舉行，來自全台22縣市的150所國中小學參與，其中左鎮國小與南化國中分別奪得全台國小及國中偏鄉組金獎，總統賴清德親自頒獎。

賴清德28日親自為總統盃AI素養爭霸賽頒獎。（圖／中國時報，程炳璋攝）

「總統盃AI素養爭霸賽」有129支隊伍進入決賽，387位師生攜帶自研AI模型展開技術較量。賴清德頒獎時表示，這不僅是一項競賽，更是一個頂尖的技術交流平台，旨在培養未來科技人才，宣示台灣從此進入AI時代。

賴清德資料照。（圖／中天新聞）

賴清德強調，這是台灣AI教育向下扎根的重要里程碑，參賽學生將成為推動台灣AI發展的先鋒。他進一步指出，政府正推動「AI新10大建設」以及「晶創台灣方案」，目標在2028年前培育45萬名AI人才，並在15年內創造15兆元產值及50萬個新工作機會，展現台灣邁向AI世代的決心。

賴清德資料照。（圖／中天新聞）

賴清德指出，未來政府將持續開發新一代AI學習系統，推動「1人1機」計畫，並將生成式AI導入教學策略，為中小學教育注入新的活力。他認為，台灣年輕一代擁有無限的科技潛力，透過實作學習能夠培養AI邏輯思維及創造力，進一步為台灣實現人工智慧島的願景做出貢獻。

