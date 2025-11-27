賴清德：提前在明年啟動長照3.0 盼達3願景

賴清德總統今天召開總統府「健康台灣推動委員會」。（摘自總統府YouTube）

賴清德總統今天召開總統府「健康台灣推動委員會」開場致詞表示，今年台灣已經邁入超高齡社會，政府提前在明年啟動「長照3.0」，讓長照各面向都更加提升，達成長照3.0健康老化、在地安老、安寧善終的願景；並從「One Health」的全球治理脈絡出發，提出「國家一體防疫政策」，將人類、動植物與環境健康視為一體，結合跨部會、跨領域的專業，形成一個「行動共同體」。

賴清德表示，今年台灣已邁入超高齡社會，在高齡人口快速成長下，長照面臨許多嚴峻的挑戰，因此我們提前在明年啟動「長照3.0」，讓長照各面向都更加提升。衛福部將提出完整規劃，應對未來長照服務需求與多元化挑戰，達成長照3.0健康老化、在地安老、安寧善終的願景。

廣告 廣告

賴清德指出，除了超高齡社會的挑戰，近年新興傳染病病原、氣候變遷、以及生態系統的變化，也對人類及動植物的健康造成影響，禽流感、狂牛症、COVID-19、登革熱等，都是我們耳熟能詳的傳染性疾病，也都和生態系息息相關。

賴清德表示，面對複雜多變的狀況，我們必須從「One Health」的全球治理脈絡出發，提出「國家一體防疫政策」，將人類、動植物與環境健康視為一體，結合跨部會、跨領域的專業，形成一個「行動共同體」，整合制度框架，提出跨部門的整合性對策，並且務必超前部署，才能夠守護國人健康，提升社會韌性。

賴清德強調，健康台灣，需要全民的共同參與。再次感謝各位顧問及委員，竭盡所能、奉獻專長，讓政府可以從更多元的視角來規劃政策；也感謝行政團隊及民間團體，透過公私協力，積極落實各項政策，共同為國人的健康打拚。

【看原文連結】