賴清德：提前在明年啟動「長照3.0」、盼達成「3願景」

賴清德說，政府提前在明年啟動「長照3.0」。 圖：翻攝自賴清德YT

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（27）日表示，台灣邁入超高齡社會，長照面臨許多嚴峻的挑戰，因此，政府提前在明年啟動「長照3.0」，讓長照各面向都更加提升。他說，希望達成長照3.0健康老化、在地安老、安寧善終的願景。

賴清德主持「健康台灣推動委員會第6次委員會議」，並致詞表示，今年二月委員會曾提及應成立「健康台灣網路學苑平台」，借重各領域專家的知識，來提升國民對各項疾病的識能。他說，衛福部現在已建置「台灣e院」網站，共有32家醫院，涵蓋內科、婦產科、皮膚科等33個診療科別，包括主治醫師、營養師、藥師及護理師，總計超過200位，提供民眾免費線上醫療諮詢。

賴清德指出，民間的慈月基金會，挹注資源所拍攝的「百大醫言堂」節目，也在10月底上線，針對十大死因與常見疾病，邀集全國 最具公信力與臨床經驗的百大名醫，以深入淺出的方式，傳遞正確、實用的健康知識。他感謝各領域專家不吝提供建言，也感謝行政團隊積極落實，讓願景成真。

賴清德表示，衛福部今將提出，「長照3.0」，以及「國家防疫一體政策」兩項報告。他說，台灣自從2007年起，推動「長期照顧十年計畫」，18年來秉持「多元近便、在地安老」原則，來廣布服務資源、擴充服務項目，讓民眾享有既方便又負擔得起的服務。

賴清德表示，2017年推動長照2.0後，無論是長照經費、服務人力、服務人數、還是長照據點，都有飛躍式成長，台灣的長照體系也更優質、更平價、更普及，服務滿意度高達9成，深受國人的肯定。不過，不能夠以此自滿。今年，台灣已經邁入超高齡社會，長照在高齡人口快速成長下，面臨許多嚴峻的挑戰，因此，政府提前在明年啟動「長照3.0」，讓長照各面向都更加提升。

賴清德表示，要以人為本，以社區為基礎，透過各項前瞻、有效的策略，達到健康促進、積極復能，並且導入智慧照顧、強化家庭支持、提升機構量能，讓醫療照顧能夠更緊密整合。他說，今天報告將提出完整的規劃，來應對未來長照服務需求與多元化挑戰，達成長照3.0健康老化、在地安老、安寧善終的願景。

賴清德也說，除了超高齡社會的挑戰，近年新興傳染病病原、氣候變遷、以及生態系統的變化，也對人類及動植物的健康造成影響，禽流感、狂牛症、COVID—19、登革熱等，都是耳熟能詳的傳染性疾病，也都和生態系息息相關。

賴清德表示，面對複雜多變的狀況，必須從「One Health」的全球治理脈絡出發，提出「國家一體防疫政策」，將人類、動植物與環境健康視為一體，結合跨部會、跨領域的專業，形成一個「行動共同體」，整合制度框架，提出跨部門的整合性對策，並且務必超前部署，才能夠守護國人健康，提升社會韌性。

「健康台灣，需要全民的共同參與。」賴清德表示，再次感謝各位顧問及委員，竭盡所能、奉獻專長，讓政府可以從更多元的視角來規劃政策；也感謝行政團隊及民間團體，透過公私協力，積極落實各項政策，共同為國人的健康打拚。

