賴清德：提高健保總額啟動5年489億元「健康台灣深耕計畫」

總統賴清德昨8日下午出席「第七十八屆醫師節慶祝大會」。（總統府提供）

總統賴清德今（8）日出席「第七十八屆醫師節慶祝大會」時指出，推動「健康台灣」為國家重要政策，將透過提高健保總額、啟動為期五年共四八九億元的「健康台灣深耕計畫」，並加強癌症篩檢與新藥基金等措施，讓國人不只活得更長久，也能活得更健康。

賴總統致詞時表示，雖然已離開第一線醫療服務，但始終未離開醫療領域，從國代、立委、市長、院長、副總統到總統，理念始終如一。

賴總統指出，政府推動「健康台灣深耕計畫」，規劃五年合計約投入四八九億元，期盼協助醫界長期發展，醫學中心、區域醫院、地區醫院或診所，無論位於都會或偏鄉、不論是醫師公會或各醫學會，都可以依照自身面臨的醫療服務情況提出計畫申請專案支持，解決第一線的醫療問題。

廣告 廣告

賴總統提到，在眾多疾病中，癌症已連續多年位居國人十大死因第一名，近年來每年奪走超過五萬條寶貴生命。若要讓國人「活得久又活得健康」，除了慢性病的「三高防治八八八計畫」要確實執行，癌症的預防與治療更是關鍵。政府在癌症防治上主要有幾個方向，包括降低篩檢年齡及增加癌症篩檢範圍等，經費從去年二十八億元，提高至今年六十八億元，截至十月，篩檢人次已超過四百萬人次，顯示經費增加確實發揮作用，有助於早期發現、早期治療。

賴總統進一步指出，政府也檢討各癌別治療流程與成效，並推動「癌症新藥基金」，特別協助需要新藥、但經濟較困難的病人，以縮小治療落差，希望在二零三零年前將癌症標準化死亡率降低三分之一，這是相當大的目標、難度很高，但正因不容易，才更值得努力。

隨後，賴總統親頒「終身醫療奉獻獎」、「臺灣醫療典範獎」及「行醫滿七十年資深醫師」給得獎醫師。