賴清德「擁核」、「反核」票都要？謝龍介：別什麼事都用選票看

經濟部日前表示，已核定台電核電廠現況評估報告，其中核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。國民黨立委謝龍介表示，總統賴清德現在想要非核和擁核的票，但大家都是很理性的，不要什麼事都用選票來看。

謝龍介。（圖／中天新聞）

謝龍介今天表示，現在準備要迎接新的能源政策，2025非核家園已經達標了，他說大概兩年，這個沒有科學依據，他的科學是隨著神主牌而改變的，不過懸崖勒馬、回頭是岸了，總是好事。

謝龍介指出，全世界沒有一個國家不使用核電，核電是最便宜，且又幹淨的相對乾淨的能源，電力就是國力，我們竟然把最穩定的核電都停掉，核四也不讓商轉，這是非常的可惜。日本雖經歷核災，但現在也要恢復核電，美國、印度、中國大陸，大家都在蓋新的核電廠。

賴清德。（圖／中天新聞）

謝龍介表示，自己曾說賴清德在2027年以前如果沒有宣佈重啟核電，就要吃三碗牛肉麵給他看，現在總算已經聞到這個風向了，這對國家的經濟發展是正面的，死鴨子嘴硬也沒用，務實的做一點事，盡做安全檢測，然後盡快把核能恢復。

至於恢復核電是否有利賴清德連任？謝龍介認為，「不會」，大家都很理性，賴總統現在非核的票也要，擁核的票也要，「甘蔗無雙頭甜」，你們讓人家虧了好幾千億，然後去做了一些官商勾結的太陽能，虧損了以後叫全民買單，買單以後你說現在要用核電，然後我們支持以核養綠跟支持擁核的人，就要變成要欣賞你、把票投給你，沒有這麼廉價的。

核三廠。（圖／報系資料照）

謝龍介直言，讓選民付出這麼大的代價，還要選民回頭來支持你，不是每個人都得了斯德哥爾摩症候群，不要什麼事都用選票來看，但對國家經濟止跌回升的一個能源政策，我們當然樂觀其成。

