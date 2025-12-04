賴清德：支持台積電赴美日歐 促進世界繁榮

▲賴清德回應，半導體產業是一整個生態系，台灣政府是支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 《紐約時報》年度政經論壇「DealBook Summit」登場，總統賴清德以特邀貴賓身分接受視訊專訪，在台灣時間今（4）日凌晨播出。針對美國總統川普曾表示，希望未來幾年美國能在台灣的協助下，製造全球40%到50%的半導體晶片一事，賴清德回應，半導體產業是一整個生態系，台灣政府是支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。

自2011年首度舉辦以來，「DealBook Summit」已是國際最具影響力的政經論壇之一，由《紐約時報》知名財經記者Andrew Ross Sorkin主持，以深度訪談與跨領域交流聞名，旨在促成各界領袖對話、分享對全球局勢之見解及分析。總統賴清德以特邀貴賓身分視訊參與並接受專訪，在官方公布的峰會嘉賓陣容中，賴清德被放在主論壇（Mainstage）首位，官網更以台灣總統（President of Taiwan）稱呼，突顯台灣在國際政治議程中的備受重視，以及賴總統作為國際社會民主國家重要領袖之一的地位。

主持人詢問，川普曾表示，希望未來幾年美國能在台灣的協助下，製造全球40%到50%的半導體晶片，這會讓台灣對美國而言變得更有價值，還是反而會降低台灣的重要性？賴清德回應，台灣雖然擁有半導體產業，在未來的人工智慧時代扮演關鍵角色，但他必須謙卑地說，台灣半導體產業是全世界共同的資產，因為半導體產業是一個生態系，好比說美國擁有研發、設計以及廣大市場，日本擁有原料以及設備，荷蘭擁有先進的半導體製程設備，台灣只不過是擁有邏輯製造，韓國擁有快速記憶體的晶片製造能力。

賴清德提到，半導體產業是一整個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能，因此，台灣政府是支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。

賴清德談到，川普希望台灣的半導體產業或者是相關協力廠商能夠到美國投資時，「基本上我們是贊成的，我們希望台灣能夠幫助美國再工業化，川普總統希望美國能夠成為人工智慧的世界中心，我們也很樂意協助」。

對於川普提出在未來2至3年內，美國可以製造全球40%到50%的半導體晶片，現實可行嗎？賴清德說，能理解川普的急迫性，因為他非常希望在世界競爭當中，美國能夠居於領先的優勢。

賴清德說，那就是何時可以達到40%或是50%的目標，除了台灣積極協助以外，美國政府也一定要幫忙配合，包括在土地的取得、水、電、人力、人才各方面的供應，還有一些投資的優惠措施，如果美國政府做得很好、行政效率越高，這個目標就自然而然可以達到。

至於美國近期激辯，是否應該被允許將最先進的晶片出售至中國，賴清德說，關於美國的內政，他身為台灣的總統不方便評論，但是對於這個議題，在2000年左右，台灣曾經發生類似的事情，當時台灣社會在討論，台灣的晶圓製造、先進的晶圓製造，要不要去中國大陸？包括朝野、廣大的台灣社會，進入非常廣泛、深入的討論，結果是認為不宜，不應該過去，事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國去的話，就沒有今天的台灣。

「DealBook Summit」峰會於美東時間12月3日在紐約舉行，本屆講者包括以色列總理Benjamin Netanyahu、美國財政部長Scott Bessent、加州州長Gavin Newsom、Palantir總裁Alex Karp、Turning Point USA執行長暨董事長Erika Kirk等人。

DealBook Summit長期以商業、科技、金融與國際政治議題為核心，每年皆匯聚全球最具影響力的決策者，深入探討重大國際議題，包括全球供應鏈重組、科技與AI發展趨勢、地緣政治變動、國際金融市場展望新創產業與內容創作新趨勢等，其開放式對談形式與國際級嘉賓陣容，不僅促成跨領域深化交流，也使峰會成為觀察全球局勢的重要指標。

