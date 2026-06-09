賴清德：政府將打造台灣成為亞洲無人機產業中心

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賴清德總統到台中市出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」時表示，政府將打造台灣成為亞洲無人機產業中心。（記者鍾麗如攝）

賴清德總統今天到台中市出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」時表示，台灣位處印太第一島鏈關鍵位置，也是全球非紅供應鏈及民主價值鏈的重要夥伴，政府將打造台灣成為亞洲無人機產業中心；但政府面臨非常大的困難，就是無法獲得立法院支持，無人機產業發展經費竟遭全部刪除，僅通過七千八百億元對美軍事採購預算，根本不足以支應台灣與美國之間的軍事採購金額。

賴清德指出，從中東戰爭及俄烏戰爭可以看出，不對稱戰力是戰爭中相當重要的戰略，而無人機是其中的核心武器，在這兩場戰爭中確實發揮顯著效果。台中是台灣工具機的重鎮，過去生產五金也提供國防或其他領域使用，希望在台灣堅強的工具機基礎上，加上資通訊、電子零組件、半導體，甚至複合材料，能在無人機領域發光發熱。

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賴清德表示，政府將無人機產業列為國家發展重大政策之一，並從三大面向推動無人機產業發展。首先由經濟部籌組「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，整合產官學研能量，打造無人機產業國家隊；第二、行政院已核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，於二０二五年至二０三０年六年期間，共編列四百四十二億元預算；第三、推動法令修訂與制度建構。

賴清德指出，台灣發展無人機產業不僅著眼於國內市場，更要積極拓展外銷。若要進一步拓展海外市場，仍須取得國際認證；因此，透過台美合作，台灣已成為美國境外第一個ＧｒｅｅｎＵＡＳ認證機構。換句話說，大家所生產的無人機，不必再送到美國或其他國家進行驗證，在台灣就可完成認證；驗證通過後即可外銷，這對台灣無人機產業發展有莫大的幫助。

賴清德表示，政黨政治的競爭在所難免，反對仍應有界線，不能犧牲國家利益，毫無限制地抗爭，也不能影響普羅大眾、產業發展及國家安全。但可惜的是，立法院不審查中央政府總預算，遲至今年四月才交付委員會審；相信總預算若能如期通過，台灣的經濟發展會更好。