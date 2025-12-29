賴清德：政府已妥為應處 不會升高衝突、不挑起爭端

解放軍東部戰區今（29日）突宣布對台實施「正義使命-2025」軍事演習，於台海周邊進行實彈軍演。賴清德總統在國防部發言人臉書留言，「政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。我也要請國人一起給海巡、國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵。我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」

我國防部今（29日）下午記者會表示，共軍東部戰區今早7點半宣布，在台灣周邊海空域實施對台軍演，並劃設5個聯合演訓區，實施海空戰備警巡、奪取制權、要港要域封控等演練。

截至今天下午3點，掌握台灣周邊中共海空軍兵力，海軍艦船14艘，海警艦船14艘，其中包含4艘是在外離島，另外在西太有兩棲攻擊艦編隊。空中兵力在下午3點掌握到主輔戰機、無人機一共89架次，其中67架次進入應變區。

國防部發言人在臉書貼文表示，針對今日共軍機艦動態，國軍嚴密監控並執行立即備戰操演，三軍部隊與海巡同仁，嚴陣以待！

賴清德總統在國防部發言人臉書留言，「政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。我也要請國人一起給海巡、國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵。我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」

