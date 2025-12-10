賴清德：政黨可以競爭但不能沒有團結 以捍衛主權

（中央社記者葉素萍台北10日電）今天是國際人權日，也是美麗島事件46週年紀念日。兼任民進黨主席的總統賴清德說，台灣的不同政黨可以有競爭，但不能沒有團結，特別是在捍衛主權、確保自由民主的目標上。

民進黨下午召開中常會，民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德談話。

賴清德說，今天是12月10日國際人權日，也是美麗島事件46週年的紀念日。46年前，民主前輩們為了響應聯合國「世界人權宣言」精神，在高雄發起以民主、自由與人權為訴求的遊行，卻遭受當時的威權政府鎮壓、逮捕，引發自「二二八事件」以來，規模最大的警民衝突。

賴清德表示，46年過去，如今的台灣，人民享有民主的生活。除了感念前輩的犧牲奉獻，也要時刻提醒自己，得來不易的民主自由，必須好好珍惜，更要用心守護。

他說，過去前輩們不惜以生命為代價，爭取自由、民主與人權，如今中國的威權主義擴張，透過各種手段企圖併吞台灣，改變台灣的民主生活價值。身為民進黨黨公職的責任，就是承繼先進的信念，深化台灣的民主。達成這些任務的前提，就是要守護台灣國家主權。

他說，依照1999年「台灣前途決議文」，與2004年「族群多元國家一體決議文」，這兩份決議文的精神明確指出，台灣已是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，前途必須由2300萬台灣人民共同決定。

賴清德表示，不分先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，國家主權屬於全體台灣人民。在面對外來的威脅時，必須團結，不讓外力所分化，堅定捍衛國家主權，維護自由民主生活。

他強調，台灣的不同政黨可以有競爭，但不能沒有團結，特別是在捍衛主權、確保自由民主的目標上。要共同為了民主價值與國家主權並肩同行，才不會讓前人用生命與苦難換來的民主生活與人權價值，逐漸被削弱、甚至消失。這是使命，也是對未來世代的責任。（編輯：萬淑彰）1141210