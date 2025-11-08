賴清德：明年健保總額破兆 將用於提升醫療品質、穩定人力

回到醫界大家庭，心情格外輕鬆，總統賴清德8日出席台灣醫學週，致詞打開話匣子，感謝全台醫療人員守護國人健康，也提到自己從擔任立委、行政院長、副總統，一路以來都心繫醫界，在擔任總統後成立「健康台灣推動委員會」，宣布政府連兩年採取高推估，明年健保總額將突破1兆，寫下史上新高。

總統賴清德說道，「就是點值足夠的目的，我們是希望讓石崇良部長能夠去進行，我們這個醫療給付能夠更有彈性，健保的總額增加之後，我們就可以去調整，不同工可以不同酬。」

賴清德強調這筆經費用於提升醫療品質、穩定醫療人力、讓給付制度更有彈性。

另外陪同與會的衛福部長石崇良，近來捲入健保補充保費改革爭議，這是新制急踩煞車後兩人首度同台，賴清德言談未提健保改革，但強調透過提高健保總額，讓醫界有更多空間發揮，醫界則送暖，公開力挺石崇良。

台灣內科學會理事長吳明賢說道，「那我們石崇良部長健保改革一定要成功。」

衛福部長石崇良表示，「這麼專業的醫師總統，其實衛福部部長壓力是很大的，因為總統對於整個醫療掌握的情形非常清楚，那麼也很明確的指示了該走的方向。」

石崇良表示，未來45年我國工作人口將減少970萬人，對健保財務勢必造成衝擊，而健保是國人最大資產，一定不會倒，但需要持續改革，會蒐集更多意見，取得民意支持，推動健保改革。

