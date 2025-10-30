賴清德：明年公布2050年循環經濟路徑圖 打造韌性廊道

總統賴清德30日下午主持「國家氣候變遷對策委員會第五次委員會議」。（總統府提供）

總統賴清德今（30）日表示，預計最快明年公布「二零二五年循環經濟路徑圖」，也正在推動資源循環法規的修法工作；在臺灣打造「韌性廊道」，因應各類型挑戰。

賴總統下午主持「國家氣候變遷對策委員會第五次委員會議」時表示，過去幾個月，丹娜絲颱風、樺加沙颱風接連來襲，對雲嘉南和花蓮造成嚴重災情，而在每一次挑戰中，我們都看見臺灣社會的良善與韌性。

賴總統說，除了風災水患，異常的酷熱也籠罩全臺，持續到十月的高溫就是最清楚的警訊，這樣的氣候災害，未來只會更頻繁、更嚴峻。從亞洲的暴雨、歐洲的熱浪、到美洲的森林大火，極端氣候已經是全球的「新常態」，持續衝擊著每一個國家的社會與經濟。

廣告 廣告

賴總統說，與此同時，國際的貿易格局也正發生劇烈的重組，新的關稅壁壘、新的綠色供應鏈要求，都對以出口為導向的臺灣帶來複合式的挑戰。

賴總統說，政府會全力維持電力的穩定供應，確保民生與產業的用電需求。對於受到國際情勢衝擊的產業，特別是中小微企業，政府也會持續提供各項協助，一起克服挑戰。

賴總統強調，臺灣正走在轉型的路上，並且大步前進。就在上週，環境部公布《臺灣循環經濟路徑圖》草案，我們預計最快在明年正式公布「二零五零年循環經濟路徑圖」，也正在推動資源循環法規的修法工作。

賴總統表示，去年臺灣綠色科技產業的附加價值已經超過五千億元，占GDP的百分之二。其中，循環經濟、再生能源系統、能源效率領域的附加價值，更占了綠色科技產業的七成三，顯示出關鍵地位。這是臺灣近年來，積極推動循環經濟及能源轉型政策的具體成果，證明「綠色成長」是驅動國家整體發展的強大動能。

賴總統提及，轉型這條路上，挑戰很多，但我們不能因為眼前的風雨，就偏離正確的航道。未來，政府會持續努力，並結合更多民間力量，逐步強化臺灣各地面對災害的能力，建立更完整的氣候調適機制，提升各城鎮的韌性，在臺灣打造「韌性廊道」，來因應各類型的挑戰。

賴總統強調，這是一場攸關國家未來的總體戰，需要政府、產、學及社會各界的攜手合作。讓我們凝聚所有力量，化挑戰為契機，共同打造一個更好、更強、更具韌性的臺灣。