賴清德：春節連假9天盼醫院診所加開診 加成補助30%至100%

總統賴清德今（24）日上午接見「中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長」時，肯定基層診所在守護國人健康方面的貢獻，並宣布政府將從三大方向持續推動「健康台灣」政策，包括強化全人照護與慢性病管理、營造友善醫事人員環境，以及推動通訊醫療與數位轉型。

賴清德24日接見中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長。 （圖／總統府提供）

賴清德指出，台灣邁入超高齡社會後，基層醫療將承擔更多責任，診所是社區健康的重要堡壘，例如衛福部推動「代謝症候群防治計畫」，截至今年8月底，全國已有超過3100家診所、5200位醫師參與，受惠民眾超過44萬人，顯示基層診所與政府合作的成效顯著。

賴清德表示，他身為醫師出身的總統，上任後馬上推動擴大健保財源，以確保健保永續經營，明年度健保總額將達到9883億元，較今年增加597億元，實質規模突破1兆82億元，增長幅度6.5%，創下歷年新高，顯示政府對醫療體系的支持力度不斷提升。

針對未來政策，賴清德強調，政府將聚焦三大方向：首先，強化全人照護與慢性病管理，特別保障0至6歲兒童醫療與居家照護服務；其次，營造友善醫事人員環境，透過提升診察費與護理照護量能，穩定醫療服務供給；最後，推動通訊醫療與數位轉型，提升偏鄉地區的醫療可近性與效率。他也宣布，為了支持春節期間的醫療服務，政府將針對診所與醫院門診提供加成補助，幅度從30%至100%不等，期望基層診所在春節連假期間持續提供良好的醫療照護。

