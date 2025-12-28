賴清德：最大的使命 不讓戰爭發生

賴清德總統強調，台灣須壯大防衛力量，使「豪豬」更尖銳強壯。圖為賴清德28日出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」。（鄧博仁攝）

賴清德總統先前稱北京當局以2027年完成武統台灣為目標，引發熱議，28日他接受專訪再強調，中國要併吞台灣是國家策略，過去大家共同奮戰守住台灣、中華民國，中國幾十年來沒有越雷池一步，是因為「實力不到」，若中國設定2027年要侵台，台灣只有一個選擇，就是不斷地提高難度，「讓他永遠都達不到這個標準。」

賴清德選擇在國防部軍備局生產製造中心第209廠受訪。他說，是希望讓大家親眼看到國防預算不只是一組數字，其背後更代表著國防戰力，確保國軍武器數量足夠、品質精良，則是守護國家安全與人民生命財產必要條件，投資國防，就是投資和平。

廣告 廣告

賴清德表示，中國要併吞台灣是國家政策，從60、70年前的823砲戰或古寧頭戰爭，可以看到當時大家不分族群、不分先來後到，共同奮戰守住了台灣，也守住了中華民國，而這幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為實力不到。

強調國家安全 需國防預算支持

他指出，所以如果中國設定2027年要侵台，台灣就要不斷提高難度，讓中國永遠達不到標準，台灣自然可以安全。除了台灣本身的國防力量以外，其實從這次美國國家戰略報告中也可看出，美國有四個目標。

美國第一是打造黃金穹；第二是確保印太的和平穩定，其中主要是阻止中國派兵侵台；第三是集體防禦，責任共同分擔；最後是美國希望能夠再工業化。若是集體防禦，台灣除了必須善盡保護國家的責任，也要維護台海的和平穩定與印太的區域安全。

日菲澳歐增軍費 台灣不能例外

賴清德說，日本提高國防預算，菲律賓、澳大利亞甚至歐盟也在增加，台灣受到中國的威脅最大，不可能置之事外，因此喊話在野黨，國家安全需要國防預算支持。他強調，台灣一定要保護自己的國家，絕對不能夠被中國併吞，經濟成果、民主成果與人民生活方式「我們絕對不能夠放棄」。

提起我國「豪豬戰略」，賴清德表示，美國中央情報局曾揭露，中國國家主席習近平已令解放軍2027年之前做好侵台準備；如果此說法屬實，代表中國目前仍未具備吞併台灣的充分實力。台灣不能因此自滿，仍須持續壯大防衛力量，提高跨海侵略的困難度，使「豪豬」更尖銳、更強壯。

談及先前在全社會防衛韌性論壇中所言「若台灣遭受軍事侵略，任何戰敗或投降訊息都是假的」，賴重申，台灣絕對不會投降，必須有背水一戰、堅持到底的決心，才能阻止中國的輕舉妄動，而他最大使命就是「不讓戰爭發生」。

喊話對岸 對等尊嚴可交流合作

賴清德認為，和平固然無價，戰爭沒有贏家，但和平一定要靠實力才能獲得，不可能靠一紙協議、不可能靠侵略者的善意，在野黨想進行和談，也必須以實力當後盾，「沒有實力做為後盾的所謂和談，到最後，歷史告訴我們，都是會淪為投降而已。」

賴曾表態願協助解決中國經濟問題，遭國台辦強硬回絕，他說，「也許他們是面子的問題，我不以為意。」中國經濟能進步到今天的成果，何嘗不是台商的貢獻、創造數百萬個就業機會？如果中國能夠了解這一點，其實對台灣應該要心存感激，不應該對台這種態度。

賴清德強調，台灣跟中國共同敵人就是天災地變，共同目標則是創造兩岸人民福祉，只要尊重中華民國存在的事實、台灣人民的意願，並對等尊嚴，「我們來交流合作」，可惜中國充耳不聞、視而不見，希望中國能夠做調整。」