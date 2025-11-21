賴清德、林佳龍大啖水產挺日本！日網感動：台灣才是真朋友
政治中心／許智超報導
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，不僅呼籲中國公民勿赴日旅遊，更祭出禁止水產進口等措。總統賴清德昨（20）日發文分享自己的午餐照，大啖壽司與味噌湯，更透露食材來自鹿兒島、北海道，外交部長林佳龍也曬出大盤日本產干貝生魚片，以行動力挺日本水產，意外在日網上掀起一波「感謝台灣」熱潮。
賴清德日前在社群PO出午餐照，並簡單寫下「今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，以行動力挺日本水產。貼文曝光後，獲得日本媒體大肆報導，還登上日本東急電鐵車廂、新宿街頭大螢幕及日本公車。
同天晚上，林佳龍也發文PO出大盤日本產干貝生魚片，X平台上的貼文則用日文寫下，「今晚我請客，慰勞同仁辛勞，點了一大盤日本干貝刺身，挺日本」，還附上愛心與日本國旗符號，象徵性十足。
兩則貼文一出，立刻在日本網路掀起討論，許多日本網友湧入留言區回應，「非常感謝，我永遠不會忘記台灣對我的熱情款待」、「感謝您的支持，祝福貴國與日本友誼長存」、「我已故的父親非常熱愛台灣，每次去台灣，他都會興高采烈地談起台灣人的友善，現在我終於明白他為什麼這麼熱愛台灣」、「我太高興了！在日本大地震期間，台灣幫助了我們，他們是一個非常可靠的國家」、「這才是近鄰友善的典範」、「這就是為什麼台日友誼無法阻擋的原因」。
還有人分享自身經驗，「去台灣旅行時只要說自己是日本人，就會被笑著說『日本朋友！』甚至多送小東西」。另外有日本網友回憶起當年中國封殺台灣鳳梨後，日本各超市紛紛上架台灣鳳梨的景象，直呼「當時我們幫台灣，現在台灣挺日本，不就是朋友嗎？」也有人直言，「日本救鳳梨、台灣救干貝，這才是朋友。不能吃日本干貝的中國人，真的很可惜。」
