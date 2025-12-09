賴清德、柯建銘關係回不去？吳思瑤全說了：就我近期觀察，沒有特別異樣

政治中心／綜合報導

週刊報導指出，總統賴清德與立院民進黨團總召柯建銘關係微妙，總統認為黨團在財劃法等法案上應有更積極作為，更指出執政團隊缺乏事前溝通、沒輿論鋪墊，讓立委難以支援，且鍾佳濱任黨團幹事長後整體作風轉為鴿派，頗有休養生息意味。對此，民進黨立委吳思瑤表示「媒體揣測的『賴柯關係』，就我近期觀察，我覺得沒有特別異樣。」

吳思瑤表示，自己有看到媒體報導，大家非常關心執政黨團運作，府、院、黨、黨團這會期開始重新重整步伐，加大行政、立法協調的力道，很多政策攻防上建立起比以往更綿密的溝通管道，「至於媒體揣測的『賴柯關係』，就我近期觀察，我覺得沒有特別異樣，大家如常在自己崗位上扮演必要的角色。

吳思瑤說，在黨團的路線上，歷經過去一年半強烈的衝突，不管是肢體衝突還是議事攻防，結果還是藍白主導的立法院惡搞到底，所以路線上，我們強化以論理基礎進行彈性靈活議事運用，非常肯定現任黨鞭大家的努力。

媒體追問，總統賴清德是否對黨團不滿意？吳思瑤指出，就她自己的觀察沒有覺得總統不滿意黨團運作，總統過去來自於黨團成員，非常尊重黨團自主，也擔任過黨團幹事長，對於立法院多變的議事動態，賴總統了然於心，他對黨團成員只有鼓勵。

吳思瑤說，現今立法院確實陷入困境，所有民主程序不再被踐行，這會期藍白變本加厲就爭議議案，完全跳過委員會討論，用逕付二讀方式阻卻討論，只要法案擺一個月就可以強行表決，民主程序被沒收，這是大家關切的課題，「我常說表決會輸，這是民主我尊重，但是沒有討論直接表決我就難以接受，因為這不是民主，沒有程序正義就是沒有實質正義，這樣的立法院愧對國人」。

