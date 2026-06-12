賴清德：正執行供水「珍珠串計畫」計畫 解決產業擔心水電土地人才問題

總統賴清德今表示，水、電、土地人才問題不用擔心。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕總統賴清德今出席屏科半導體供應鏈專區動土，針對產業界擔心缺水、電、土地及人才等問題，說明他率領行政院團隊滿足產業界的需求，已快完成台灣水庫及水壩聯通的「珍珠串計畫」，南北相互支援，解決水的問題，電力及土地也沒有問題，並放寬國外人才在台灣工作。

賴清德表示，水的問題，現在政府正在打造「珍珠串計畫」且已經快完成了，把台灣的水庫、水壩串連起來，板新地區的水原由石門水庫供給，改由翡翠水庫供應，石門水庫往南支援到新竹，自來水第二條原水由石門水庫聯通至新竹，台中有大安溪大甲溪的聯通計劃，鯉魚潭水庫的水往北支援苗栗，苗栗天花潭水庫正興建中，台南烏山頭水庫嘉南大圳串聯到濁水溪的水，這個也已經完成了，再把台南3座水庫，烏山頭、南化、曾文水庫串連起來，高雄與屏東聯通計劃也在進行中，屏東本來就有非常豐富的伏流水，台灣並不缺水，問題是在如何分配水、如何有效使用水。

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對電力及土地方面，政府持續推動各項電力建設，在科技不斷進步，能耗減少下，電力充足，土地方面，政府10年來科學園區開闢了1305公頃，產業要立足台灣，土地的需求專案處理，人才的需求已開放國際級公司可向外延攬人才，因為科技產業要發展非常需要國際人才，勞動部也持續根據社會需求不斷在鬆綁人力等規定。

賴清德強調，希望產業對台灣有信心，才有辦法立足台灣、布局全球、行銷全世界。

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