賴清德：民進黨未來總統副總統 必然出自青年局

（中央社記者葉素萍台北10日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天出席「民進黨青年局會員大會」時說，青年是國家的未來，青年也必然是政黨的未來；民進黨未來的重要幹部，不管是黨幹部、行政院部會首長、院長、副總統，甚至總統，一定是從青年局的人選裡面出來，必然是這樣。

民進黨4月成立青年局，今天舉行「民進黨青年局會員大會」。黨主席賴清德、日本台灣交流協會代表片山和之、民進黨秘書長徐國勇、民進黨青年局長陳冠廷皆出席大會。

賴清德表示，非常贊同片山和之給青年局的勉勵。日本青年局成員，特別是局長，常常是日本內閣部會首長，甚至首相人選。他也期待民進黨青年局的會員，要認真看待自己的角色跟使命。定位清楚，交流方向就會更明確。

他說，不僅要增進台日兩國交流，增進民進黨跟自民黨以及其他政黨感情，更重要是彼此學習，成為未來民進黨領袖、國家領袖。

賴清德認為，青年是國家的未來，青年也必然是政黨的未來。民進黨未來的重要的幹部，不管是黨的幹部、行政院的部會首長、院長、副總統，甚至總統，「一定是從青年局的人選裡面出來的嘛，必然是這樣啊」。

他說，跟日本的交流必然會開拓國際視野，因此要藉此學習，包括國防外交、產業合作、城市到國家層級，甚至民生、文化、體育各方面，要有更高視野，才能在國家需要時承擔責任。

賴清德表示，今天是世界人權日，跟日本加強合作交流，還要保護人權、落實人權。一定要確保國家主權、維護民主；沒有主權，人民無法做主；人民不能做主，不可能有民主；沒有民主，就沒有自由；沒有自由，就沒有人權。所以在世界人權日舉辦第一屆青年局會員大會意義重大。

賴清德並說，自前總統蔡英文到他，是第三任民進黨執政。通常一個政府大概兩任之後換黨執政，這是最常見的；比較少見的是做了一任，然後就換政黨執政；更少見的是連續三任都同一個政黨執政。

他說，10年、3任政府讓國家更安全、讓經濟更發展、把人民照顧得更好。

賴清德細數前總統馬英九、蔡英文與他任內表現說，民進黨不僅僅對台灣的民主有貢獻，其實對經濟發展也很有成效，「我們必須要對自己有信心」。

此外，日本青森縣8日晚間發生規模7.5地震，一支錄下台灣旅客當下反應影片在社群瘋傳，面對突如其來劇烈搖晃，不僅沒有驚慌尖叫，還合力護住電視，獲日本網友稱讚體貼。賴清德今天特別提到，這也看得出來，台灣人民跟日本關係很好，把日本旅館的物品當作自家的物品一樣在保護，「這可以充分展現出我們的感情，是何等的深厚」。（編輯：林興盟）1141210