賴清德：民進黨留著中華民國這個名字、因寫在憲法有助團結

總統賴清德

[Newtalk新聞] 總統賴清德今(6)日出席紀念雷震等人活動時，引述當年雷震曾主張改國號為「中華台灣民主國」為例說，民進黨執政時留著「中華民國」這個名字，是有助於團結台灣社會，這個名字是寫憲法裡面。面對中國未來威脅台灣。就是要團結國家。第一個就是民主、第二個就是反共。第三就是國家利益最優先，同一個國家認同才有辦法團結。

賴清德今日出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮。這個活動是由紀念《自由中國》時代三位外省籍但卻致力於台灣民主的殷海光、傅正、雷震等基金會舉行的。

賴清德致詞時表示，雷震、殷海光、傅正三位是台灣社會推崇早年推動民主運動的代表性人物。今日榮幸或邀參與今天盛會。他們三人出生長在中國 先後加入國民黨、抗日也從事反共工作，後來他們相同、相知 在台灣，雷震成立自由中國雜誌，推廣民主自由法治工作，接櫫民主反共大旗，在自由中國發行以「今日的問題」為名的多篇系列社論，第一篇就是殷海光寫的 題目就是「對反攻大陸的質疑」。

賴清德說，雷震也與郭雨新、高玉樹、李萬居等人共同連署，要求蔣介石不應該三連任，後來發現，他曾加入的國民黨，來台貪污不改、吏治敗壞。認為如果台灣或中華民國要得到人民支持，最重要是成立反對黨，引此把此當作救亡圖存，也因此獲罪入獄。

賴清德說，也許是因為殷海光文章質疑反攻大陸的必要性，讓雷震、傅正從此不見容於執政當局。加上雷震認為就是要組黨，更是不見容於當時的執政當局。殷海光即便沒有入獄，也遭受到政府剝奪他生活條件，終止他研究基金、辭退他在學校任職，但他們三人仍然不改其志。

賴清德還說，特別是雷震出獄後寫了「救亡圖存獻議」，其中最重要一篇就是要改國號，要把「中華民國」改成「中華台灣民主國」，當時的政府當然不會接受，雷震可以說壯志未成。

賴清德還說，傅正與當時台灣社會有志之士共同組黨，1986年9月28日組黨會議主席就是游錫堃，並有「十人組黨小組」，在戒嚴時代成立民進黨，雷震的遺願，由傅正與台灣後起之秀共同完成。

賴清德說，殷海光晚年時生活拮据，有一段文字，他認為他的一生就像一顆蠟燭，點完之後，蠟燭什麼都沒有了，但也不會愚昧的追求長生不老之藥，反而嚮往逆境中不斷向前的人，希望他蠟燭燒盡後，有許許多多蠟燭跟著點燃，深信一定可以看到光明，黑暗一定會過去。

賴清德說，他是現任民進黨主席，也看過許多民進黨前輩言論，傅正逝世30週年紀念活動，蔡英文與會時引用他的一段話說，「我願意犧牲我的自由。甚至犧牲我的生命來追求，第一是民主。第二是民主。第三是民主，除了民主還是民主」。哇，這個氣動山河，令人欽佩。

談到改國號，賴清德說，民進黨創立後，1999年通過「台灣前途決議文」，內容是台灣已經是個主權獨立國家，根據憲法名字叫中華民國，主權與中華人共和國互不隸屬，前途必須由全體台灣人民共同決定。雷震希望能改成「中華台灣民主國」，民進黨執政時，留著這個名字是有助於團結台灣社會，這個名字是寫憲法裡面。台灣前途決議文特別指出，台灣是一個主權獨立國家，沒有必要宣布台灣獨立。

賴清德說，不管國際社會叫我們台灣或中華民國，例如，美國國務卿在他就任時稱他為第五任當選的台灣總統。而有時候，邦交國或國際有時也會稱呼中華民國台灣，但講的都是台澎金馬這地區。

賴清德還引2004年民進黨通過的「國家一體決議文」強調，台灣是多元族群的社會，大家應該要團結，台灣認同或中華民國認同都應該一起尊重。

賴清德說，身為總統在面對外來威脅時。也希望我們國家應該要團結，不分先來後到，千萬不要讓外力所分化，分散我們的力量，就沒有辦法保護我們國家。現在他的責任就是要捍衛民主、深化民主，第一步就是要守護國家主權，要靠實力，他希望我們一致團結。第二步就是要反共，「我們不同黨沒有關係，民主政治就是政黨政治，大家要同一個國家，希望面對中國未來威脅台灣。就是要團結國家。第一個就是民主、第二個就是反共。第三就是國家利益最優先，同一個國家認同才有辦法團結」。

