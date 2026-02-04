賴清德「沒救了」！郭正亮：搞不清楚狀況就亂開砲

立法院在野黨通過《衛星廣播電視法》等修正案，傳出行政院研擬以「不副署」方式反制。前立委郭正亮直指，民進黨立委在衛廣法表決時全數棄權、未投反對票，形成罕見的「全綠通過」局面，質疑綠營媒體是否進場關說。他並批評總統賴清德不清楚助理費修法狀況就發言，直言「沒救了」。

郭正亮在政論節目中直言：賴清德沒救了（圖／總統府提供）

郭正亮3日在中天電視《辣晚報》節目中表示，民進黨在《衛星廣播電視法》表決時採取棄權、不投票的策略，這是第一次看到「全綠通過」的情況。他分析，修法將審查期限改為9年審查一次，符合三立、民視等綠營媒體的利益，因此質疑綠媒是否有進場關說，否則為何民進黨立委沒有人投反對票。

針對行政院可能採取的「不副署」策略，郭正亮指出，民進黨內部目前正為此頭痛，因為黨內存在不同意見。部分人士希望政院採取「不副署」，但也有人認為此舉後果嚴重。他警告，若政院選擇不副署，「那總預算不用審了」，並表示3月15日就會見真章。

郭正亮在政論節目中直言：賴清德沒救了（攝自中天新聞）

在助理費修法爭議方面，民進黨批評在野黨修改《立法院組織法》是掛羊頭賣狗肉，意圖為國會助理費除罪化，並稱此修法為「顏寬恒條款」。國民黨立委牛煦庭3日接受媒體訪問時坦言，法案攻防時已講得非常清楚，助理加薪法案才是立院組織法修訂的核心，基本上只有比照民代支給條例明列相關性質，其他所有內容都是在增加助理相關待遇。

牛煦庭強調，給予立委的補助費用仍有一大塊是給助理的工資，因此沒有任何性質、規則跟型態的改變。郭正亮則直指，最後通過的是牛煦庭版本，該版本跟所謂「顏寬恒條款」一點關係都沒有。他批評賴清德不知道狀況就亂講話，並反問「就看你敢不敢主張『不副署』」。

