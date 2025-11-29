賴清德：演算法下控制年輕人自由辯論能力 台灣因有「歹厝邊」特別嚴重

賴清德認為，演算法下控制年輕人自由辯論能力，台灣因為有「歹厝邊」所以特別嚴重。(曾薏蘋攝)

總統賴清德29日出席「2025總統與青年論壇」。(曾薏蘋攝)

賴清德總統今(29日)出席「2025總統與青年論壇」，針對學生提案有關演算法及媒體識讀部分，賴清德表示，在年輕人籠罩在演算法下的惡魔所搭起的鐵幕，控制年輕人自由論辯能力，若不解決，會對年輕人、國家都是重大影響，這問題在台灣特別嚴重，因為面對「歹厝邊」。

對於蘭陽女中的提案，賴清德說，演算法下青年，他覺得很震撼，演算法提供是單一資訊，同溫層會越來越厚，單一資訊又非常大量，會失去論辯能力，到時社會會對立非常嚴重。

他說，政府不是沒有重視這個問題，但聽到學生提出的問題，發現教育部做得非常不夠。

他說，教育部在12年國教之下，有特別把科學資訊跟媒體識讀納入科學及社會教學領域，教育部比較著重在資訊安全、隱私權、媒體在輿論行程中的角色，沒有對焦到演算法對年輕人重大影響，沒有對焦，教育部提估是靜態、被動認知，沒有採取主動運用跟思辨。他當場請教育部研究一下，回去參考一下學生建議。

他強調，學生要有免疫力，演算法下提供是單一資訊，一定要多元面對單一，除了請教育部參考學生提出的做法落實，也要培養孩子多元吸收資訊管道。

他補充，也還要有記者查證精神，多元去得資訊管道也要多元求證素養。這樣免疫力才會夠。

