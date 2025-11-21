賴清德「燦笑嗑壽司」挺日 完勝中國「3關鍵」曝光！

政治中心／江姿儀報導



日本首相高市早苗上任後發表「台灣有事」論，強力堅定挺台，導致中、日兩國關係緊張。中方出手抵制，宣布禁止日本水產品進口。昨（20日）總統賴清德曬出午餐，大啖壽司跟味噌湯，以行動回以善意。貼文在X上破2000萬點閱、27萬人按讚，大批日本網友湧入留言區表答謝意。對此，醫師兼作家楊斯棓發文分析，指出賴總統此舉巧妙挺日「聲援了日本盟友，又安撫了台灣民心」，大讚其「上醫醫國」。





賴清德燦笑嗑壽司「餐桌外交」挺日 他列「3關鍵」完勝中國：上醫醫國！

中國不滿日本首相高市早苗（左）「台灣有事」言論，祭出禁止進口日本水產品政策。（示意圖／翻攝自高市早苗X、Unsplash）

廣告 廣告

近期中國因「台灣有事論」而反日情緒升溫，19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日本通報停止進口水產品。昨（20日）總統賴清德卻端起一盤鹿兒島的鰤魚、北海道干貝的壽司，以1張午餐照聲援，展現出「台日友好」。楊斯棓於臉書指出，賴清德面對外交紛爭，並未高喊「抗中保台」，眼神毫無殺氣，也沒有像「彼岸的戰狼」一樣「青筋暴露、拍桌咆哮」、「動不動就向世界輸出唾沫與飛彈」，反而舉箸輕輕夾起一塊生魚片「這一口，吃下去的不只是蛋白質，而是展現文明世界的價值觀。」。

賴清德燦笑嗑壽司「餐桌外交」挺日 他列「3關鍵」完勝中國：上醫醫國！

總統賴清德貼出午餐照挺日，楊斯棓大讚其「上醫醫國」。（圖／翻攝自賴清德 Threads ）

楊斯棓分析「北京為了嚇唬日本，大張旗鼓地搞了『海鮮禁』，企圖用市場來勒索東京。這原本是他們最擅長的『斷水斷糧』戰術，以為餓你兩天，你就得跪下來磕頭。」，沒想到賴清德從容沉著應對，在國際政治的餐桌上「四兩撥千斤」。中、台對比之下，楊斯棓笑稱此照就像「照妖鏡」，「文明人與野蠻人的區別，往往不在於誰的聲音大，而在於誰能在對手氣急敗壞的時候，還能保持胃口，從容進食」。他還盛讚，賴清德不僅支持日本盟友、安撫台灣民心，也順便替中國「測量了一下血壓」，真正體現了「上醫醫國」的智慧。





原文出處：賴清德燦笑嗑壽司「餐桌外交」挺日 他列「3關鍵」完勝中國：上醫醫國！

更多民視新聞報導

徐巧芯、柯文哲「1相同點」曝光 網笑瘋：絕配！

中國「禁日水產」無效？專家：日可「靠3招」反制！

賴清德大啖「日料」登國際！她籲「這事」對台非常重要

