賴清德、盧秀燕同框首過招 陳學聖曝：座位學串起綠營神話

台中市國際會展中心第一期2025年底落成，2026年第一檔展覽是由台中市商業會舉辦的「百工百業博覽會」，賴清德總統16日上午南下出席開幕典禮，並與台中市長盧秀燕同框互動。對此，前立委陳學聖指出，中央透過開幕典禮的座位學串起民進黨神話，而同框的賴清德、盧秀燕也在暗中過招。

賴清德出席博覽會開幕。(圖/總統府)

陳學聖16日在臉書以「賴清德、盧秀燕首回過招」為題貼文寫道，很有可能在2028對決的賴清德和盧秀燕，今在台中會展中心同框了！

陳學聖表示，明明就是盧秀燕6年前拍板定案、咬緊牙關，台中市政府獨立扛起80多億元經費興建的會展中心，今天卻好像變成了民進黨中央的場。坐在第一排的貴賓，除了賴清德、盧秀燕外，清一色幾乎都是綠營相關的人，有前外交部長、貿協董事長黃志芳，貿協是受委託經營單位，自是沒話說。

廣告 廣告

蔡明憲坐在圖中賴清德的右手邊座位。(圖/總統府)

陳學聖指出，但坐在賴清德旁邊的，竟是前國防部長蔡明憲，原因是在他任內，將水湳機場遷至清泉崗，功不可沒。坐在盧秀燕旁邊的是前立委黃國書，原因是他當議員時，強力監督胡志強市長，推動水湳機場開發…。

陳學聖表示，一個歷經20多年開發的大案，要感謝的人應該很多，但民進黨卻略過國民黨中央、地方執政的實績，透過座位學，串起民進黨的神話。

陳學聖指出，看的出賴清德對中台灣的在意，所以特別參加了這場地方買單、中央請客的大秀，還好盧秀燕大風大浪看過，今天沒和賴清德咬耳朵，在眾多綠營貴賓見證下，讓賴清德同意會展中心二期工程將由中央支付。

賴、盧首度同框交手，暗中過招，有火花，沒激情，也都拿到了政見支票，大家都看懂了！

延伸閱讀

台美關稅拍板15％！盧特尼克：台灣必須「讓川普滿意」

台積電產能大逃離？學者：台灣經濟三大引擎全面受衝擊

傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」