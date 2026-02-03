賴清德：盼立法院依法審查台美關稅協議 守護得來不易的談判成果

總統賴清德期盼，後續立法院審議台美關稅協議依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼。（圖／袁維駿攝）

總統賴清德今天（3日）上午舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，聚焦台美合作發展。賴清德表示，他期盼後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。

總統府今上午在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，出席成員包括總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等，說明台美合作進展與後續推動方向。

賴清德致詞時表示，上週第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」在美國華府舉行。這個台美經濟對話機制，是在美國總統川普第一任任期內所創立，上週的會議，則是川普在第二任期，第一次召開EPPD會議，並且是2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對台美關係來說，具有重大的意義。

賴清德指出，從第6屆EPPD會議的召開，國人可以看到，台美經濟戰略夥伴關係，已經更加深化和緊密。這幾年台美持續在各領域強化合作交流，特別是雙方推動的「台美21世紀貿易倡議」，是從1979年以來，台美結構最完整的貿易協定，首批協定也已經在前年生效，奠定了台美經貿法制的基礎。

賴清德續指，他上任後，執政團隊除了繼續推進「台美21世紀貿易倡議」的下一輪談判，也密切關注美國總統候選人以及當選人的經貿政策。去年4月，美國宣布新的關稅政策後，府院執政團隊、第一線談判成員，就「全程掌握」、「全員投入」、「全盤兼顧」、「全力以赴」，來因應變局。

賴清德說明，經過9個月的努力，已經在上個月完成台美對等關稅談判，並取得讓國人滿意，讓世界欽羨的成果。這樣的成果不僅僅只是關稅數字的調降，更確保了台灣企業，在國際經貿的競爭中，得以和世界主要競爭對手，站在平等的立足點上。

「台灣不僅加強跟美國的合作，也持續深化與各國的經貿夥伴關係。」賴清德也指出，這幾年台灣與重點投資的東南亞國家，重簽投資保障協定及避免雙重課稅協定。去年在台英「提升貿易夥伴關係」的架構下，雙方簽署了投資、數位貿易、能源與淨零排放三項協議，台日也簽訂了數位貿易協議。

賴清德續指，透過這些協定或協議，台灣能夠與這些國家促進經貿往來、增加雙邊投資、擴大合作領域、提升彼此產業的競爭力，除了有助於台灣的產業拓展全球經貿網絡，也讓台灣的經濟進一步升級轉型。

賴清德再次感謝肩負台灣經濟未來發展使命的第一線談判團隊，經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，他期盼後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果，「經濟越安全，產業就越繁榮；經濟越繁榮，台灣就越有實力走向世界！」



