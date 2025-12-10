賴清德：盼韓國尊重台灣人意志

韓國電子入境卡系統將我國列為「中國（台灣）」，賴清德總統10日表達「希望韓國能尊重台灣人民的意志」。（范揚光攝）

韓國電子入境卡系統將我國列為「中國（台灣）」，外交部前天表示將重新檢視台韓關係並研議可行方案，但才過1天，政府態度放軟，賴清德總統10日僅表達「希望韓國能尊重台灣人民的意志」，未正面回應是否採取反制措施；外交部次長陳明祺更解釋，我方只是提醒，並非眼下就要祭出特別手段處理台韓關係。

韓國電子入境卡系統今年2月起，在「出發地」欄位及「下一目的地」欄位中，將我國列示為「CHINA（TAIWAN）」，外交部日前呼籲韓方盡速更正，亞太司副司長劉昆豪前天例行記者會上，更拋出有注意到台韓貿易巨額逆差情形，被解讀將採取制裁行動反制。而民進黨立委王定宇嗆要韓國付出代價，遭到網友狂酸快禁止韓團來台，還說這可能會讓近來邀韓團來台的高雄市長陳其邁不高興，引發社會熱議。

賴清德總統昨出席活動，被媒體問到對韓國是否會有反制措施時，未正面回應，只說台韓民間交流非常密切，經貿往來也非常多，「我們希望台灣跟韓國能夠維持友好關係，促進兩國各方面合作，增進兩國福祉」。他表示，希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域和平，促進區域繁榮發展。

陳明祺也進一步解釋，外交部只是提醒，目前雙邊關係仍非常重要、緊密，希望韓方能珍視，而非眼下就要借助特別手段處理當前台韓關係。

文化部長李遠則說，文化部最大的功能，就是將台灣文化呈現出主體性與特色，產生文化外交的功能，且能夠與中國區隔，「讓大家自然知道中國不是台灣，台灣也不是中國。」至於是否抵制韓劇、韓團？李遠表示，還是會配合文化政策繼續進行，尤其這2年台韓影劇合製作品愈來愈多，韓國對台灣文化感知、興趣也增加。

藍委許宇甄痛批，政府沒有明確立場，總統也未要求外交部提出改善時程或成果；藍委林思銘則揶揄，賴總統口頭呼籲，彷彿讓人覺得台灣低人一等，指政府應立即對韓方發出嚴正聲明，並評估外交制裁與對應作為。

綠委邱議瑩昨也在個人臉書貼文表示，此時相當適宜由民間發起一人一訊息、一人一抗議送往「駐台北韓國代表部」，讓韓國政府無法忽視台灣人民的憤怒。

大陸國台辦發言人陳斌華則說，一個中國原則是國際關係基本準則，民進黨如何處心積慮，都改變不了「台灣是中國一部分」的事實。