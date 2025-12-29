賴清德「看見閩南狼」停住了！本尊感動：分量很重

政治中心／李汶臻報導

中共揚言追捕立委沈伯洋後，又大動作針對反共網紅八炯（溫子渝）、饒舌歌手閩南狼（陳柏源）發布「懸賞公告」，祭出最高達百萬元新台幣的懸賞金，蒐集兩人的違法犯罪線索。閩南狼28日透過社群發布一段總統賴清德見到他，特地駐足回頭握手並送上鼓勵話語的影片，讓他感性直言「那一刻很短但分量很重」。畫面釋出不到1天，已聚集32萬人次圍觀。





眾人熱情包夾「賴清德看見他」停住了！竟是閩南狼「回頭1暖舉」超感動

台中市長2026大選，民進黨提名立委何欣純（左）出戰；右圖為賴清德總統。（圖／翻攝自臉書@何欣純、民視新聞）

2026九合一選舉將在明年11月28日登場，各陣營已陸續開始布局。台中市長人選方面，民進黨定調由立委何欣純出戰參選。賴清德昨（28日）出席台中市信賴之友百工百業協會成立大會，現場席開100多桌，大批百工百業先進到場支持。何欣純也在臉書發文感謝賴清德總統再次親臨台中，並喊出唯一目標「2026台中市長勝選、議會過半」。

而從何欣純釋出的畫面可見，賴清德當天以深色西裝搭配紅色針織現身，低調中不失亮點，在人群中格外顯眼。值得一提的是，網紅閩南狼當天也在場，他釋出一段大批人潮熱情包圍賴總統、搶著擊掌的畫面。只見賴清德在人群中一看認出頭戴米白色帽子的閩南狼，賴總統特地回頭，一手緊握住閩南狼的手，另一手則是輕拍閩南狼的肩膀鼓勵對方。





賴清德台中現身，看見閩南狼停住腳步、回頭握手並拍肩鼓勵。（圖／翻攝自臉書@閩南狼）





賴總統超暖心的舉動讓閩南狼超感動，事後也透過社群發文還原真實心境。他透露，自己原本以為與賴總統只是擦身而過，沒想到總統竟然停下來「對我說了幾句鼓勵」，他感性表示「那一刻很短，但分量很重。接下來我繼續扛，把路走完。下一次，贏」。畫面流出，吸引近32萬人次圍觀，不少人留言力挺「年輕人一起守護台灣」、「很好，很親民，很有總統的格調」、「賴總統都會記得每一位站出來替中華民國台灣發聲的人」。





原文出處：眾人熱情包夾「賴清德看見他」停住了！竟是閩南狼「回頭1暖舉」超感動

