賴清德「神預言」？謝衣鳯昨表態投入彰化選戰 笑回：總統輿情掌握得很好

立委謝衣鳯昨（28）日表態參選彰化縣長。由於此消息緊接在總統賴清德到訪彰化溪湖、公開祝福她「順利出線」之後傳出，引發各界熱議，甚至出現「神預言」的說法。對此，謝衣鳯強調，她早在總統到訪前就已表態參選，「只能說總統對輿情掌握得很好」。







由於多數民眾是先聽到賴清德總統在溪湖公開場合祝福「謝衣鳯委員順利出線」，之後才得知她將參選縣長，因此有人認為，謝衣鳯是在獲得總統點名祝福後，才順勢宣布參選。對此，謝衣鳯昨否認，並強調並非臨時起意。

謝衣鳯指出，她早在總統抵達溪湖之前，就已自行錄製表態參選的影音，並上傳至自己的國會群組，只是相關訊息尚未對外曝光。她表示，總統是在溪湖福安宮致詞時，公開表達對她的祝福，當時她參選的消息仍未經媒體報導，因此外界才會產生誤會，她笑回「只能說總統對輿情掌握得很好」。

謝家為彰化政治世家，謝衣鳯則被視為「政三代」，其祖父謝言信、母親鄭汝芬都曾擔任立委，弟弟謝典林30歲便當上彰化縣議長。謝家早年從豬肉攤起家，後來掌握南彰化三大有線電視系統，「謝家白宮」亦曾成為地方議論焦點，外界估算其相關事業年獲利上看億元。由於彰化縣長王惠美進入第二任期，地方都認為國民黨在彰化縣唯一立委謝衣鳯應最可能出戰。

