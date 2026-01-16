賴清德：籲朝野支持關稅談判協議 台灣一起大步向前

總統賴清德針對台美關稅談判結果發表談話。資料照片



台美對等關稅達共識，確定關稅15%不疊加。總統賴清德今（1/16）表示，談判團隊達成四目標，不僅有台灣國家隊投資美國，美國國家隊也投資台灣，包括半導體人工智慧、國防產業、安控產業、次世代的通訊產業，還有生物醫療科技產業等等。換句話說，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密，台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏來發展。

賴清德今出席「2026台中百工百業博覽會開幕典禮」，會前特別發表談話。

賴清德表示，這次談判，我方承諾政府將協助台灣的企業，出資投資美國2500億美元，台灣的政府將運用信用保證，支持台灣的金融機構，授信台灣的企業赴美投資額度2500億美元。

磋商達成四大目標，賴清德指出，第一個是對等關稅降為15%，同時不疊加，在美國主要貿易逆差國中日本、美國跟歐盟相同的待遇，過去日本跟韓國對美國簽訂有自由貿易協定，或類自由貿易協定，日本跟韓國的商品銷往美國，相對是對台灣的商品銷往美國是有競爭優勢的，大家現在都在同一平衡點，提供了台灣傳統產業銷往美國一個好的機會。

賴清德表示，232關稅的部分，我國政府是全球第一個爭取到美國同意後續赴美投資的企業，在半導體或半導體衍生性商品，可以在一定額度內免稅，額度外可以得到最優惠的稅率。其他適用232條款的一些商品，包括木材家具、汽車零組件，或是太空產業的零件等，也可以獲得最優惠的稅率。

賴清德說，第三個目標是台灣模式得到美國的支持，後續美國會協助台灣，在土地取得水電基礎設施來協助台灣政府，讓台灣的赴美投資的企業能夠群聚，有助於台灣企業與美國企業在研發設計，還有在廣大的市場上合作，讓台灣的產業可以進一步的融入美國的經濟結構當中。

賴清德強調，第四個目標是，不僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣，投資的對象包括半導體人工智慧、國防產業、安控產業、次世代的通訊產業，還有生物醫療科技產業等等。換句話說，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密，台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏來發展。

賴清德指出，今天的談判結果，未來會更有助於台灣的產業，立足台灣、布局全球、行銷全世界，希望國人都能夠團結合作。

賴清德也感謝行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮等談判團隊的辛勞，也感謝副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會，以及行政院相關的部會。

賴清德說，談判過程非常辛苦，清晨也都沒有睡覺，一直密切關注談判的過程，一有狀況就隨時解決，一直到談判已經簽訂之後，才放下心來。呼籲朝野黨團都能夠支持這份談判協議，讓台灣能夠一起大步向前。

