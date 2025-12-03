賴清德：經濟成長率創15年新高 亮眼數字要讓民眾有感

（中央社記者葉素萍台北3日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，今年經濟成長率預測上修到7.37%，不僅僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國，歐盟平均值，也贏過中國，創近15年來新高。執政黨的使命就是要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活。執政團隊將持續壯大台灣，讓民眾繼續共享經濟果實。

民進黨下午召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德談話。

賴清德表示，行政院主計總處上週公布最新的經濟預測，今年的經濟成長率預測上修到7.37%，不僅僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國，歐盟平均值，也贏過中國，創近15年來新高。國內通膨率的預測，今年下調到1.67%，明年續降到1.61%。依照主計總處的最新推估，今明兩年的國內通膨將趨於緩和。

賴清德說，台灣的物價能趨於平穩，經濟持續成長，是全民共同努力的成果，執政黨的使命就是要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活。

他說，在「經濟果實，為全民共享」原則下，行政院上週拍板通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年所得稅全面減輕，預計近700萬戶受惠。同時調整貨物稅，讓民眾日常生活開支可以再調降。

賴清德說，請所有黨公職協助執政團隊宣傳，把全民努力的經濟成績與政府的減稅惠民措施，傳達給更多民眾知道。面對未來國內外的許多挑戰，執政團隊將秉持謹慎態度，持續壯大台灣，讓民眾得以繼續共享經濟果實。

另外，賴清德提到，今天是「國際身心障礙者日」，身心障礙者的權益，一直是民進黨的重要關切對象。為了強化對所有族群的支持，今年10月立法院通過的韌性特別預算，規劃「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」經費，政府將透過多元方式，持續提升對各個族群的照顧。（編輯：萬淑彰）1141203