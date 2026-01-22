賴清德：「綠電極大化」強化電網韌性 電力供給更穩定

總統府檔案照

總統賴清德今（22）日談及企業關切的能源議題再次強調，從科學、客觀的數據來看，臺灣都會穩定供電；在淨零目標下，政府會持續積極推動再生能源，促進能源去碳化，讓「綠電極大化」，並強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。

賴總統22日下午主持「國家氣候變遷對策委員會第六次委員會議」時，做以上表示。並強調，政府將朝「減碳顧企業」、「淨零救地球」兩大關鍵方向，持續完善制度環境，攜手產業與全民跨界合力，加速推動減碳、能源轉型與NDC3.0行動，讓世界看見一個更堅韌、更具生命力的臺灣。

賴總統強調，面對全球供應鏈的淨零浪潮是一場攸關國家生存的總體戰。「淨零轉型」是政府、產業界與全體國人必須共同參與、互為夥伴的集體任務。政府會負責任建立穩定的制度環境與激勵機制；同時我們需要各行各業投入技術升級、也需要每個人從生活中落實減碳，臺灣才能在轉型變局中開創先機。

賴總統提及，政府將朝以下關鍵方向，加速推動、落實淨零轉型：第一，我們要務實「減碳顧企業」。隨著碳費制度正式上路，引領企業投入自主減量計畫，政府將啟動碳排放交易制度試行，並且審慎規劃「臺版CBAM」；第二，堅定「淨零救地球」。去年一月的委員會議，提出NDC3.0的Beta版。在行政團隊持續傾聽各界建言及檢討精進下，完備了臺灣總體減碳行動計畫。

賴總統說，這種「合力」的精神不能只是理念，更必須落實在政府的決策與社會的參與中。因此，二零二六年的第一場委員會議就要來檢討這場「跨界合力」的實踐成果：首先，將由環境部、經濟部、內政部、交通部、農業部共同提出「六大部門淨零轉型階段成果與未來展望」；其次，由國科會報告「社區驅動下之淨零沙盒執行經驗與成果」。在推動轉型的「六大制度創新」中，社區推動是讓政策真正落地的核心。

賴總統最後強調，氣候賽局沒有終點。在追求國家安全、社會韌性與投資未來的路上，氣候治理將是我們最關鍵的具體行動。新的一年是充滿「希望與行動」的一年。讓我們凝聚更大共識、加速落實轉型，讓世界看見一個更堅韌、更具生命力的臺灣。