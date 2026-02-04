賴清德「總統級書單」全公開！從BL到GL、AI到台灣民主一次看

賴清德公開自己的「總統級書單」。翻攝自臉書



總統賴清德昨（2/3）日出席台北國際書展，親自走逛書展、排隊結帳，從漫畫、繪本一路買到詩集與國際政治書籍，合計買了多達63本，閱讀興趣濃厚又多元，也再度引發外界關注「總統書單」的閱讀視角。

賴清德臉書公開自己這次到2026年書展買書的清單，他在書展中「從漫畫到詩集一本接著一本」，忍不住買了許多書，因此特別整理書單與大家分享，邀請民眾一起挑選好書，讓閱讀成為生活的一部分，並以實際行動支持台灣出版產業與創作者。

從書單內容來看，涵蓋台灣文學、民主運動、社會議題、AI與科技、國際地緣政治、漫畫與繪本等多元領域，不僅包括探討美中關係與台灣安全的戰略書籍，也納入台灣本土歷史、勞工運動、飲食文化，以及BL、GL題材漫畫作品，呈現賴清德對國際局勢、科技浪潮與台灣社會文化的關注面向。

2026台北國際書展─總統賴清德書單（共63本）

《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》（聯經）

《台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景》（聯經）

《野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶》（聯經）

《青色之花》（聯經）

《日花閃爍：台語的美麗詞彙＆一百首詩》（時報）

《天命：台灣民主運動者許信良的一生見證》（時報）

《山爺》（聯合文學）

《大腿山》（九歌）

《在燈暗的時候唱歌給自己聽》（悅知文化）

《覓蜆仔》（鏡萬象）

《槍聲（經典版）：台語二二八小說集》（前衛）

《蕉葉與樹的約定》（鏡文學）

《從雲端走下來的家族──拉庫拉庫溪流域的遷移》（健行文化）

《一個春天的童話：小說亮均、亭均》（前衛）

《民主台灣一百年：跨世紀的民主運動》（前衛）

《祝你快樂：魏廷朝給孩子的信》（前衛）

《台灣民主的中年危機：解嚴38年後的觀察與反思》（左轉有書）

《台灣製造：MIT台菜與台灣味，台灣人的飲食故事》（二十張）

《成為「新二代」：多元文化與地緣政治下的跨國婚姻子女》（春山）

《此岸與彼岸：一個社會運動者的身心之旅》（春山）

《李登輝與台灣的國家認同》（有理）

《臺灣人的歷史：若林正丈拆解臺灣躊躇又持續變動的國族認同》（明白）

《不戰的勝算：新冷戰關鍵時刻，四大行動計畫嚇阻中共侵臺野心》（一卷文化）

《蘋果在中國：美國科技巨頭如何造就中國製造霸權》（商業周刊）

《李喬經典小說漫畫套書：告密者＋哭聲》（前衛）

《間隙》（臉譜）

《怪島奇譚》（蓋亞）

《金門衛生兵的日子》（燎原）

《課金派戀愛》（大辣）

《空笑夢圖像小說：第一卷．黃金樓》（遠流）

《器官拼圖》（鯨嶼文化）

《這裡不簡單1：不簡單的棒球場》（小木馬）

《在鳥籠出生的小綠和他的朋友們》（是路故事）

《爸爸的破酥包（華語、泰語雙語繪本）》（斑馬線文庫）

《三隻腳的食蟹獴與巨人》（大塊文化）

《請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動！》（大塊文化）

《當AI取得話語權，人類還剩下什麼？》（商周）

《共同知識：揭開人類群體合作的邏輯》（商周）

《十年一覺電影夢：李安傳（經典新版）》（時報）

《我寫故我在：寫作文明大接力，人類想像力歷史造就AI世紀》（時報）

《廚房キッチン》（時報）

《我與城市》（時報）

《繼承經濟：是時候談談父母銀行了》（麥田）

《台灣古建築裝飾深度導覽圖錄》（貓頭鷹）

《何日君再來》（木馬文化）

《玫瑰玫瑰我愛你》（洪範）

《穿越時光見到你：36場歷史縫隙的世代對話》（文訊）

《出太陽》（九歌）

《撒旦的探戈》（聯合文學）

《所在》（聯合文學）

《掛蠓罩的暗暝》（維京）

《突破極限的信念「陳傑憲」》（聯經）

《工作排毒：讓你咻咻咻的工作編輯術》（逗點）

《做書的人2：探訪韓國書業人士浪漫的人生選擇》（逗點）

《入陣者：台灣勞工運動三十年》（衛城）

《敵人 L’ennemi》（大塊文化）

《循環在有無之間：永豐一百年的永續智慧》（大塊文化）

《「發現太平洋抹香鯨」三部曲》（大塊文化）

《中國模式的終點》（今周刊）

《馬斯克的X帝國》（今周刊）

《解構美中冷戰》（今周刊）

《圍堵中國》（今周刊）

《為什麼全世界都在缺貨？》（今周刊）

