賴清德︰美再工業化需台灣 機械業「報國」挺國防自主

總統賴清德出席機械公會80周年慶酒會。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕總統賴清德今(6日)出席機械公會80周年慶酒會，向台下產業喊話，工業報國機會到來，今年國防預算將佔GDP預算3.32%，目標2030年達5%，除對外採購，也要推動國防自主，需要機械業者的響應與投入；另外，關稅持續爭取調降且不疊加、232條款爭取優惠待遇等，以維持產業競爭力。

總統說，過去一年，面對國際情勢變化、全球供應鏈重整、美國對等關稅等挑戰，機械工業承受很大的壓力，政府會持續努力與美國達成協議，爭取對等關稅再調降，且不疊加，以及232條款關稅也能夠爭取到優惠待遇，讓台灣相較於鄰近國家，可以更具競爭力。

賴總統強調，希望跟美國談對等關稅，除了平衡台美的貿易逆差以外，也希望能夠讓台灣的產業進一步跟美國合作，讓台灣的產業實力能夠更加地增強。

他也提到，台下的出席貴賓，AIT處長谷立言應該是全美國最了解美國總統川普的政策。如果要讓美國成功在工業化，就需要機械業參與，而美國要成為全球AI中心，同樣要台灣半導體、資通訊、電子零組件協助，「這兩樣台灣都可以予以協助」。

另外，賴清德向台下喊話，各位報國的「機會來了」，台灣的國防預算明年佔比GDP 3.32%，在2030年之前佔比會達到5%，除會對外進行軍事採購，但是更重要的是要推動國防自主，發展國防工業。

總統說明，國防自主、國防工業是否能夠成功，就要看機械業的參與程度，期待業者能夠響應政府的號召，投入國防工業的發展、一起報國。

