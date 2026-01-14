賴清德：美國已是台灣最大海外直接投資地 盼早日簽署「避免雙重課稅協定」

賴清德總統今接見「美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌 (Kate Gallego) 訪問團」。（總統府提供）

賴清德總統今接見「美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌 (Kate Gallego) 訪問團」。賴清德在致詞時表示，美國已成為台灣最大的海外直接投資地點，占對外投資超過 40％，以台積電前往亞利桑納州投資，正是台美交流最具代表性的成果，也是台美攜手合作最重要的象徵，也期盼台美雙方能夠早日簽署避免雙重課稅協定，以共創台美雙贏。

賴清德致詞時表示，首先歡迎蓋蕾歌市長自2019年以來第三度訪問臺灣，並代表臺灣人民感謝蓋蕾歌市長多年來以具體行動支持臺灣，尤其2023年其以副總統身分過境舊金山時，蓋蕾歌市長也特地出席僑界活動，展現對臺灣的重視與友好，並逐步深化雙邊關係。

賴清德指出，臺灣和美國除了共享民主、自由等普世價值，也在科技、經貿與人才培育等關鍵領域，逐步建立深厚而穩健的情誼。特別是近年來美國已成為臺灣最大的海外直接投資地，占整體對外投資超過40％；同時臺灣也成為美國重要的貿易及供應鏈夥伴。

賴清德提到，其中，台積電前往亞利桑納州投資，正是臺美交流最具代表性的成果之一，這不只是單一企業的市場布局，也是臺美攜手合作，臺灣產業布局全球，打造高科技及半導體產業版圖最重要的象徵。

賴清德最後強調，感謝蓋蕾歌市長與鳳凰城市府、市議會展現效率與承諾，打造友善經商環境，從基礎建設、產業招商到行政協調，提供多方協助，讓臺灣半導體供應商得以設立據點、提供服務，讓鳳凰城逐步成為全球最具戰略意義的科技聚落。

賴清德指出，面對人工智慧時代加速來臨，美國川普總統有意積極推動美國再工業化，以及打造美國成為人工智慧世界中心；臺灣有意願也有能力，以自身完整的半導體及高科技產業生態系，結合美國強大的創新動能與市場規模，共同深化產業鏈結，攜手打造可信任的「非紅供應鏈」，讓臺美之間的經貿合作、產業安全更加穩固緊密。

賴清德提到，臺灣與亞利桑納州也高度重視人才培育及世代連結，雙方透過高等教育合作，推動半導體及AI人才培訓、雙聯學制、實習及研究交流，一步步為產業培養具備專業能力與國際視野的新世代。這樣的合作模式不僅回應產業實際需求，也讓臺灣與鳳凰城不僅是科技合作的投資夥伴，更是共同培育未來人才的戰略夥伴。

賴清德強調，未來臺灣將持續與美國推動更全面、更多元的往來。期待在訪賓的支持與努力下，臺美雙方能早日完成簽署「避免雙重課稅協定」，不僅有助於台積電與其供應鏈廠商在美國長期深耕，也將為亞利桑納州與鳳凰城創造更多高薪工作與產業聚落成長的動能。

