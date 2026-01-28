賴清德：自由不是免費的 籲朝野速審國防條例與總預算

立法院即將休會，兼任民進黨主席的賴清德總統今天(28日)在民進黨中執會上表示，中央政府總預算案及強化國家安全的國防特別條例，至今仍遭在野黨擱置於程序委員會，他強調「自由不是免費的」，嚴正呼籲朝野各黨儘速審議總預算及國防特別條例，勿讓政黨利益凌駕於國家整體發展之上。

民進黨28日召開中執會，兼任民進黨主席的賴清德總統在會中針對今年度中央政府總預算及國防特別條例仍遭在野黨阻擋，無法進入實質審查發表談話。

賴清德表示，30日是立法院本會期的最後一次院會，但攸關民生、經濟、地方建設與社會福利等政策的中央政府總預算案送進立法院已152天，強化國家安全的國防特別條例草案遭在野黨擱置於程序委員會63天，皆遲遲無法付委審查。

賴清德表示，台灣是民主國家，朝野政黨可以競爭，但在國家安全與人民福祉面前，應團結一致，他要嚴正呼籲朝野各黨儘速審查相關預算，切勿讓政黨利益凌駕於國家整體發展之上。民進黨發言人韓瑩轉述說：『(原音)最後我要再次嚴正的呼籲，立法院朝野各黨儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案付委及審議，讓政府得以順利推動施政，讓台灣繼續進步發展，人民持續安居樂業。』

賴清德也說明，今年度總預算案涵蓋AI產業發展、整體經濟動能提升、防災治水等國家發展所需經費，若總預算案持續無法付委並完成審查，不僅對民生經濟造成衝擊，更可能讓台灣在AI浪潮與全球經貿競爭下錯失關鍵發展時機。

在國防安全方面，賴清德強調，當前全球民主陣營正積極因應威權主義擴張，台灣身處印太第一島鏈，必須持續強化國家防衛能力、提升國防預算，承擔維護區域穩定的重要角色，並向國際社會展現守護民主自由的決心。

賴清德也說明，政府提出國防特別預算，正是用於對美軍事採購與國防自主，讓國軍能在第一線無畏無懼地捍衛國家與人民安全。他並引用美國華盛頓特區韓戰老兵紀念碑所銘刻的「自由不是免費的」，呼籲台灣必須持續強化國防實力與經濟韌性，才能確保印太區域的穩定，並守護台灣的民主自由永續。