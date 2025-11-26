賴清德《華郵》投書：我將提升國防預算以捍衛我們的民主...中英全文一次看！
總統賴清德以提升國防為題投書美國《華盛頓郵報》，提到中國近年加大武力擴張幅度，在在顯示印太區域和平的脆弱性，對此臺灣致力維繫區域和平與穩定，而這將反映在臺灣大幅提升國防預算的計畫上。他指出，除了近期將提出400億美元特別預算案，也將加速打造臺灣之盾，並尋求與與信任夥伴及盟友建立更緊密的安全合作關係，未來2030年國防預算同樣將提升至GDP的5%。
中英全文如下：
For more than four decades, the enduring foundations laid by the 1979 Taiwan Relations Act and reinforced by President Ronald Reagan’s Six Assurances have guided Taiwan and the United States in jointly upholding peace and stability across the Taiwan Strait. Together, we have recognized that safeguarding freedom and prosperity in the Indo-Pacific requires clarity and strength.
四十多年來，在1979 年《台灣關係法》與雷根總統「六項保證」所建立的堅實基礎上，臺灣與美國持續攜手維護臺海的和平與穩定。雙方共同認知，守護印太區域的自由與繁榮，依靠的是明確的立場與強大的實力。
Today, these principles remain as vital as ever. The People’s Republic of China’s unprecedented military buildup, combined with intensifying provocations in the Taiwan Strait, East and South China Seas and across the Indo-Pacific, have highlighted the fragility of peace in the region. Beijing’s willingness to alter the status quo by force has become increasingly evident.
時至今日，這些原則仍至關緊要。中華人民共和國前所未見的武力擴張，伴隨著在臺海、東海、南海及印太地區日益升高的挑釁行動，均彰顯和平與穩定的脆弱性。北京以武力改變現狀的意圖也更加昭然若揭。
We are grateful that President Donald Trump has made clear the importance of American leadership around the world. The international community is safer today because of the Trump administration’s pursuit of peace through strength. A strong and engaged America remains a cornerstone for global stability, keeping potential conflict at bay.
我們感謝川普總統展現美國全球領導力的重要性，而國際社會也在川普政府追求「實力帶來和平」的理念下，變得更加安全。一個強大且積極投入國際事務的美國，仍是全球穩定的基石，並能防範潛在衝突於未然。
Taiwan is equally committed to keeping the Indo-Pacific region safe. Despite record People’s Liberation Army incursions into Taiwan’s vicinity — and military drills probing past what is known as the First Island Chain, extending from Japan to the Philippine archipelago — Taiwan has remained steadfast, acting with firm resolve against the threats and challenges faced.
臺灣亦同致力於維繫印太區域和平與穩定。即使中國人民解放軍持續侵擾臺灣鄰近區域，並在從日本延伸至菲律賓群島的第一島鏈進行試探性軍演，臺灣始終保持冷靜及穩健，並堅決應對各項威脅和挑戰。
To further make good on our commitments, I am significantly increasing Taiwan’s defense budget. In response to growing pressure from Beijing, our defense spending, which has already doubled in recent years, is expected to rise to 3.3 percent of gross domestic product by next year. I am committed to lifting this baseline to 5 percent by 2030, representing the largest sustained military investment in Taiwan’s modern history.
這堅持反映在我國大幅提升國防預算的計畫上。隨著北京的壓力日益加劇，我國近年國防預算已呈倍增之勢，預計明年將達到GDP的3.3%，我並將承諾於2030年前提升至GDP的5%，此將為臺灣現代史上最大規模的軍事投資。
As part of this effort, my government will introduce a historic $40 billion supplementary defense budget, an investment that underscores our commitment to defending Taiwan’s democracy. This landmark package will not only fund significant new arms acquisitions from the United States, but also vastly enhance Taiwan’s asymmetrical capabilities. In doing so, we aim to bolster deterrence by inserting greater costs and uncertainties into Beijing’s decision-making on the use of force.
為配合這項努力，我國政府將於近期提出一項史無前例的400億美元特別預算案，以強調我們對捍衛臺灣民主的承諾。其中這項計畫不但會向美方採購新型武器的重大軍購案，也會著重於提升非對稱戰力，將為北京的軍事考量中，增添更大的成本及變數。
My message here is clear: Taiwan’s dedication to peace and stability is unwavering. No country will be more determined in safeguarding Taiwan’s future than our own.
我要強調，臺灣對於和平穩定的貢獻從未動搖，沒有任何其他國家比我們更有決心來守護臺灣的未來。
Looking forward, we will also invest in cutting-edge technologies and expand Taiwan’s defense industrial base. Partnering with likeminded countries, we will leverage Taiwan’s manufacturing strengths to reinforce defense supply chains, accelerate the deployment of advanced systems and rapidly respond to emerging threats — all while creating new jobs at home and abroad.
展望未來，我們也將投資尖端科技，以及擴大臺灣國防產業的基礎。透過與理念相近國家合作，我們將利用臺灣製造業的優勢來強化國防產業供應鏈及加速先進系統的部署，並及時應處新興威脅，而這同時將為國內外創造優質的工作機會。
As part of this, I am accelerating the development of ‘T-Dome,’ a multilayered, integrated defense system designed to protect Taiwan from PLA missiles, rockets, drones, and combat aircraft. Together with other AI-driven and unmanned platforms, these capabilities bring us closer to the vision of an unassailable Taiwan, safeguarded by innovation and technology.
其中，我將加速打造「臺灣之盾」，建構分層防禦，有效攔截解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機威脅的防空系統。另結合其他人工智慧驅動及無人化平台，在創新與科技的加持下，這些戰力將使我們達成無懈可擊的願景。
Furthermore, we will broaden coordination both domestically and with international partners. Last year, we established a top-level Whole-of-Society Defense Resilience Committee, improving collaboration between government, military, and civic groups so that our society can better respond to disasters, both manmade and natural. These preparations will continue to intensify.
不僅如此，我們將擴展國內外各項協調工作。去年我們成立全社會防衛韌性委員會，提升政府、軍隊及公民團體之間的合作，以提高社會全體在面對人為及自然災害的應變能力。相關的整備仍將持續強化。
We will continue to pursue closer security ties with trusted partners and allies. We are grateful that the international community has continued to speak out forcefully for peace across the Taiwan Strait. Recent statements from Japan, the U.S., Europe, South Korea, Australia, New Zealand and the Group of Seven have all contributed to deterrence in the region. We will further cooperate across maritime, cybersecurity, resilience and other domains that support a shared deterrence architecture across the Indo-Pacific.
同時我們將尋求與信任夥伴及盟友建立更緊密的安全合作關係。我們感謝國際社會持續強力表達對臺海和平的支持，包括近期來自日本、美國、歐洲、南韓、紐澳及G7的聲明皆提升區域威攝。我們將繼續在海事、資安、韌性及其他領域擴大交流，以強化印太區域的共同嚇阻架構。
Cross-strait stability is best served when we heighten the costs of military escalation, while minimizing the threshold of de-escalation. The risks of conflict must always outweigh the price for peace. This is underscored by the pace of our defense reforms and my firm determination to uphold the cross-strait status quo.
唯有提高中國升溫情勢必須負擔的代價，同時降低情勢緩和的門檻，兩岸穩定才會更有保障。衝突的風險成本必須永遠大於追求和平的代價，而這項原則體現在我推動的國防改革步伐，以及我維護兩岸現狀的堅定決心上。
While we will continue to pursue opportunities for cross-strait dialogue, with the understanding that our democracy and freedom remain nonnegotiable, we remain grounded by more than wishful thinking, as some have suggested. We will ensure that Taiwan’s security and sovereignty are defended not just by rhetoric but through robust, decisive action.
在民主和自由不可退讓的原則下，我會持續尋求兩岸透過對話化解分歧，而非建立在部分人士期待的一廂情願幻想上。我們會確保臺灣的安全與主權是透過穩健與果決的行動來守護。
Both presidents Trump and Reagan have understood the significance of peace through strength. Standing on the front lines of democracy, this is a lesson we live by each and every day. While there is much at stake, Taiwan’s resolve has never been stronger. Working together with America and like-minded democracies, we are confident that peace will prevail.
川普總統與雷根總統都深刻理解「實力帶來和平」的重要性。站在民主前線的臺灣，始終夙夜匪懈地奉行此一理念。即使責任重大，臺灣具有堅定的決心。我們深信，只要與美國及理念相近國家攜手合作，和平必將勝利。
(圖片來源：華盛頓郵報、總統府)
