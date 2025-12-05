賴清德：落實客家六箭 讓客家文化成為世界文化

（中央社記者溫貴香台北5日電）兼任民進黨主席的總統賴清德日前出席與客青有約活動，勉勵客家青年回到故鄉說出客家文化，與政府一起推動客家文化，帶動客家發展，落實「客家六箭」政見，讓客家文化不僅是台灣的文化，也成為世界的文化。

民進黨今天發布新聞稿指出，為深化與客家青年的連結，民進黨客家事務部3日舉辦「總統與客青有約」，黨主席賴清德偕同客委會主委古秀妃、民進黨副秘書長翁世豪以及客家部主任黃駿翔，共同與各產業領域的客家青年對話交流討論，並參觀客庄青年在各地客庄成果分享。

賴清德表示，落實「客家六箭」政見，期許客家青年返鄉，持續深耕客家文化，實踐「越在地，越國際」，進而擴大影響、輸出國際。

他並勉勵客家青年回到故鄉，代表客家社群說出客家文化，與政府一起推動客家文化，帶動客家發展，落實「客家六箭」政見，讓客家文化不僅是台灣的文化，也成為世界的文化。

賴清德鼓勵客家青年走進世界，目前政府推出「青年百億海外圓夢基金計畫」，就是鼓勵青年走向世界，這項計畫來自於在電視上看到一群「不老騎士」完成夢想的啓發，邀請15歲到30歲的年輕人能踴躍參加，讓夢想由年輕人來做，舞台由政府來搭，向教育部提出計畫，讓政府幫年輕人圓夢。

針對青年提到應有長期計畫，鼓勵青年返鄉以利銜接地方創生的發展。賴清德表示，地方創生是鼓勵青年回到故鄉，展現更強大的企圖心，政府透過地方創生計畫，達到自我運作、自負盈虧，進而擴充持續向前。

他更說，也可以針對地方問題，透過提出地方創生計畫，與地方政府及當地企業提出改善計畫，其中客委會副主委邱星崴在苗栗南庄就是一個成功的案例。

最後，賴清德強調，民進黨在2004年提出「族群多元國家一體決議文」，捍衛各族群語言與文化平權，每個族群都是國家主人，各族群語言都是台灣語言，共同建構出一個國家，台灣主體性由各族群共同參與所建構，各族群都是台灣主人。

賴清德在競選總統期間提出「客家六箭」政見，包括公共客家、飲食客家、青年客家、創生客家、區域客家以及國際客家，希望透過推動六大面向的政策，讓客家文化不僅是台灣的文化，更是世界的文化。（編輯：林興盟）1141205