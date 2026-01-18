南部中心／鄧山田、劉尹淳 高雄市報導

台灣尚勇限定春聯，在各地掀起排隊熱潮，其中在高雄，有民眾發現，怎麼總統賴清德、中華職棒會長蔡其昌，也來幫忙發春聯？原來是有議員，找來兩位有政治明星臉的好朋友，幫忙發送春聯，其中一位任職永康里里長的蔡長志，因為眼睛、眉毛，和中分髮型，酷似總統賴清德，在公眾場合，時常有民眾差點對他喊總統好！





賴清德.蔡其昌分身! "政治明星臉"助陣發台灣尚勇春聯

是志工也是里長的蔡長志，眼睛、眉毛和總統賴清德相似度極高，就連中分髮型也幾乎一樣，在公眾場合，時常有民眾誤認。（圖／民視新聞）

高雄市議員林智鴻，在服務處發放＂台灣尚勇＂的新年春聯，吸引許多民眾大排長龍，不到20分鐘發光光，但仔細一看，身旁站的兩位小幫手，其中一人好像撞臉總統賴清德。民眾表示，有像總統賴清德，他的面容都很像，差不多有八分、九分像。





另一名志工李侑霖，從眉毛、招牌瞇瞇眼、再到鼻子、笑容，則和中華職棒會長、立委蔡其昌，高達九成相似。（圖／民視新聞）





原來議員林智鴻特意安排小巧思，找來有政治明星臉的好朋友幫忙發放春聯，其中這位是永康里里長蔡長志，曾和總統賴清德合影，眼睛、眉毛相似度極高，就連中分髮型也幾乎一樣，在公眾場合，常有民眾誤認，差點要對他喊總統好。志工蔡長志表示，從以前專科到出社會，都一直保持這個髮型，參加一些活動或一些朋友，見到面的話都會說總統來了。

另一名志工李侑霖，從眉毛、招牌瞇瞇眼、再到鼻子、笑容，則和中華職棒會長、立委蔡其昌，高達九成相似，還獲得蔡其昌本尊認證。志工李侑霖表示，我們台灣隊拿到冠軍的時候，那時候大家感謝其昌會長，大家看到我就說你好像其昌委員，我也想說是不是有什麼關係，不過我問過啦，他在台中，我在高雄，應該是沒有什麼血緣關係啦。台灣尚勇春聯，同步在全國2百處據點發送，希望延續中華隊2024年世界棒球12強賽的冠軍氣勢，兩位政治明星臉志工，也為發放春聯，再添話題。





