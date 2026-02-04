賴清德、蕭美琴曝推薦清單 挑書有默契！關鍵字不乏民主台灣

總統賴清德（左）、副總統蕭美琴（右）今雙雙曝光台北書展推薦書單。（資料畫面）

台北國際書展昨（3日）登場，總統賴清德不僅為開幕致詞，當場也逛了起來，今（4日）和副總統蕭美琴雙雙公開推薦書單，只見賴清德書單洋洋灑灑63本，蕭美琴也列出25本，不過，兩人書單有不少共通點，都少不了有關守護民主、台灣故事等書籍，書單中也有重複，包含《蕉葉與樹的約定》、《Made in Taiwan: Recipes and Stories from the Island Nation》（《台灣製造：MIT台菜與台灣味，台灣人的飲食故事》）等。

民進黨立委吳思瑤昨（3日）在社群率先曝光賴清德逛展照，並透露他在某攤位一口氣就買了5款書，其中獲獎無數的繪本《敵人》更直接買3本，今（4日）賴清德也在社群公開完整書單，從漫畫到詩集都有，他也希望透過分享，邀請大家一起讓閱讀成為生活，並用行動支持好書，支持台灣出版業與創作者。

身為我國總統，賴清德推薦書單中，不乏與台灣歷史及國家認同相關書籍，《臺灣人的歷史》、《李登輝與台灣的國家認同》，書單中也夾雜著棒球魂《這裡不簡單1：不簡單的棒球場》，洋洋灑灑一共63本，國事如麻之際，仍持續精進各領域新知。

蕭美琴今也透過社群曝光自己的書單，一共有25本，當中分成4大領域，包含守護民主與數位韌性相關，以及台灣故事、產業、歷史與文化，獲得日本國際漫畫獎的台灣漫畫、身心安頓與職場智慧等，當中不乏原文書，蕭美琴表示，書單中「地緣政治」始終是她關注的重中之重，除了從書獲取知識外，更能從中思考台灣如何與世界共處的戰略養分。





