賴清德、蕭美琴異口同聲 分享防災避難片都喊「這4字」

即時中心／張英傑報導

總統賴清德跟副總統蕭美琴在「脆」Threads上面，分享3則防災避難須知影片。賴清德指出，邀請大家看看這3支影片，並分享給家人、朋友；也可以參加緊急救護課程，或加入防災士的行列，把這份準備與力量，傳得更遠，讓社會更有韌性；蕭美琴則說，邀請大家多多分享這3支防災影片，將守護的力量持續擴散，讓我們的社會更具韌性，台灣更安全。





賴清德推「爭取3天」防災觀念 強調72小時關鍵、平時準備提升社會韌性

賴清德以「爭取3天，就爭取更多時間」為主題，發布3則防災避難須知影片；他發文指出，平安不能只靠運氣，颱風、地震這些不速之客，總是在日常突然出現，平時多一點準備，災害發生時，就能少一分慌亂、多一分把握。

接著，賴清德指出，為什麼要強調「爭取3天」，因為在災害發生的第一時間，消防與醫療人力會優先投入搶救生命。在外部救援與物資到位之前，「3天」就是關鍵的 72 小時，若事前有準備，除了穩住生活步調，也能夠照顧身邊的人。

隨後，賴清德說，這3支影片想和大家分享，防災不只是準備1個防災包，而是要建立屬於自己和家人的防災計畫。當突如其來的災害發生時，知道該做什麼、能互相照應，就是一種最大的力量，邀請大家看看這3支影片，並分享給家人、朋友；也可以參加緊急救護課程，或加入防災士的行列，把這份準備與力量，傳得更遠，讓社會更有韌性！

蕭美琴響應「爭取3天」防災行動 籲平時備妥72小時生存力降低災時恐慌

不僅如此，蕭美琴也以「災難來臨時，真正能保護我們的，是平時是否做好準備」為題發文，她說，「爭取3天」，指的是災害發生後黃金72小時。平時做好儲備3天災難生存力的準備，在外部支援與物資完全到位之前，就能少一分恐慌、多一分安全。

隨後，蕭美琴說，除了準備防災包、學會基本救護的知識之外，也為自己和家人建立一套清楚的防災計畫。包括災害來時該怎麼應變、如何聯絡彼此、需要哪些基本物資，平時多想一步，關鍵時刻就能更安心。

