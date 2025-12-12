賴清德：藍白要以國家利益為重

兼任民進黨主席的總統賴清德今將邀集黨籍召開立委便當會共商國是。





針對便當會討論事項，民進黨政策會執行長吳思瑤昨透露，便當會將針對立法院爭議法案包含，已通過及尚未通過的，討論未來的因應方式；立院民進黨團幹事長鍾佳濱也說，民進黨將為不同爭議法案擬定不同應對策略，因為當前的憲政僵局在於，國會多數修法癱瘓憲法法庭，導致無法仲裁爭議法案，而國會不啟動倒閣程序，就無法透過解散國會、重新選舉了解國民本意。

賴清德今上午赴台南出席國網雲端算力中心啟用典禮時指出，希望藍白當家的立法院，一方面能夠發揮憲政的精神，監督行政院，同時也能夠協助行政單位，推動福國利民的法案，這樣對國家來講才是最有利的。





「很可惜，藍白當家的立法院反其道而行！」賴清德提及，去年通過的「立法委員職權行使法」，被司法院憲法法庭判為違憲，藍白沒有檢討，反而一不做、二不休，修改「憲訴法」把司法院憲法法庭凍結；現在放著中央政府總預算不審、阻止國防特別預算入委員會審查，還變本加厲透過逕付二讀，沒有公聽會與委員會審查，以程序不正義的方式，通過許多法案。





賴清德直言，這段時間藍白主導的立法院所通過的數個法案，已嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，傷害人民公平權利，更使中央政府沒有能力應變各種措施。在這種嚴肅的狀況之下，當然要召集立法院民進黨黨團，大家共同討論如何因應這個局勢。





賴清德呼籲，民主政治就是政黨政治，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在府院執政的民進黨要以國家利益為最優先，希望在立法院當家的藍白兩黨要以國家利益為最優先，共同合作，這樣國家才會持續進步，也才能夠得到人民的支持。