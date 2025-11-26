賴清德「證實」中國2027年攻台？ 總統府駁斥：錯誤的片面解讀

總統賴清德今天拍板國防特別預算。李政龍攝



賴清德總統今天（11／26）召開國安高層會議，除了拍板「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算，賴總統也特別點出了中國正以2027「武統台灣」的準備作為目標，加強了對台的威脅力道，企圖把「民主台灣」變成威權治下的「中國台灣」。因此，部分媒體稱賴清德「證實」中國將於2027年攻台，總統府發言人郭雅慧今天晚間表示，這是錯誤的片面解讀。

郭雅慧今天晚間表示，部分媒體稱賴清德「證實」中國將於2027攻台，這是錯誤的片面解讀。她表示，總統於記者會所指的是，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，同時也透過軍事以外的各種複合式威脅，包括滲透分化，企圖將自由的「民主台灣」，變成威權治下的「中國台灣」。

廣告 廣告

郭雅慧強調，總統並非指稱中國將於2027發動對台的侵略戰爭，所謂2027年的時間，是包括美國國會近期報告所稱，也是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。

郭雅慧最後也表示，綜合觀察中國近期在軍事及各項複合威脅上的操作，國際普遍研判，相關時間點正是包括台灣在內的區域面臨中國風險最高的時期。因此更突顯台灣需要如同區域各方近期所致力的方向，強化自身的國防力量與韌性整備，以有效嚇阻各種威權企圖。

更多太報報導

謝侑芯魂斷大馬25天火化！ 父母淚崩「視訊送別」：無法接受女兒離開

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

黃明志涉4毒品！9顆藍藥丸初判「愛他死」 與謝侑芯過夜...警不查性侵原因曝