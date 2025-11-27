賴清德「證實」中國2027年攻台？ 總統府駁：錯誤的片面解讀

台北市 / 武廷融 綜合報導

總統賴清德昨(26)日召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，提出預計在未來8年投入1兆2500億元國防特別預算。不過賴清德在致詞中提到，「中國正以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備」，被解讀為「證實」中國將於2027年攻台。對此，總統府發言人郭雅慧則回應，這是錯誤的片面解讀。

總統賴清德向《華盛頓郵報》投書，內文中提到，面對中國武力威脅，台灣將持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元（約1.25兆新台幣）特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。賴清德同時也向國人說明守護民主台灣國安行動方案，並提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》以及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》。

不過賴清德在致詞中提到，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。而這段話被外界解讀為賴清德「證實」中國將於2027年攻台。

對此，總統府發言人郭雅慧回應，部分媒體稱賴清德「證實」中國將於 2027 攻台，這是錯誤的片面解讀。她表示，賴清德所指的是，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，同時也透過軍事以外的各種複合式威脅，包括滲透分化，企圖將自由的「民主台灣」，變成威權治下的「中國台灣」。

郭雅慧強調，所謂 2027年的時間，在包括美國國會近期報告所稱，是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點，並非指稱中國將於2027年發動對台的侵略戰爭。另外，似乎是為了防止誤解，賴清德臉書所發出的談話全文中，也已改為「以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」。

