即時中心／廖予瑄報導



總統賴清德今（26）日主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，公布將在明（2026）年起到2033年，分8年投入1.25兆國防軍購經費。沒想到部分媒體竟稱賴清德「證實」中國將在2027年攻台。對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，這是錯誤的片面解讀，她強調，賴清德指的是「中國以2027年為節點」推進武統台灣的各項軍事準備，同時進行各種軍事之外的複合式威脅，「並非指稱中國將於 2027年發動對台的侵略戰爭。」

賴清德今日在記者會中公布最新國防計畫，包括明年開始，直到2033年，將分8年投入1.25兆國防軍購經費。不料，這番言論卻遭部分媒體曲解為，「證實」中國將在2027年攻台。

廣告 廣告





快新聞／賴清德「證實」中國2027年武統台灣？總統府駁斥：錯誤解讀

總統賴清德。（圖／民視新聞）





對此，郭雅慧回應，所謂2027年的時間，是綜合觀察中國近期在軍事及各項複合威脅上的操作，「國際普遍研判，相關時間點正是包括台灣在內的區域面臨中國風險最高的時期」，此外，美國國會近期也在報告中稱，2027年是中國領導人習近平要求解放軍做好攻台準備的時間點。

郭雅慧直指，中國企圖將自由的「民主台灣」，變成威權統治下的「中國台灣」，因此除了武力統一之外，也會透過包括滲透、分化等，各種複合式威脅。因此她也強調，這更突顯出台灣需要向區域各方近期所努力的方向，包含強化自身國防力量與韌性整備，「以有效嚇阻各種威權企圖。」

原文出處：快新聞／賴清德「證實」中國2027年武統台灣？總統府駁斥：錯誤解讀

更多民視新聞報導

銓敘部：退撫基金淨額破兆 投報率近5年平均9.36%

最新／香港世紀大火！整排高樓陷火海 消防員殉職已12死16傷

台積電提告羅唯仁！律師曝更重要目的：瞄準英特爾這件事！

