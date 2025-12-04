賴清德：贊成半導體赴美投資

美國總統川普日前聲稱各大公司正從台灣撤離，揚言美國2年內將占據全球40％到50％晶片市場。對半導體赴美投資，賴清德總統4日表態「基本上我們是贊成的」，台灣政府支持台積電或半導體產業到美、日、歐，以促進世界的繁榮跟進步。國民黨則痛批，賴要台積電造福全世界的繁榮，「請問台灣剩什麼？」川普日前接受CBS專訪時強調，2年內美國將占40％到50％的晶片市場，各大公司正從台灣撤離，因為關稅而湧入美國。

賴清德4日凌晨以特邀貴賓身分接受《紐約時報》舉辦的「DealBook Summit」視訊專訪表示，台灣半導體產業是全世界共同的資產，因為半導體產業是一個跨國生態系，必須全世界合作才能發揮功能，因此，台灣政府支持台積電或台灣的半導體產業到美國、日本、歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界繁榮跟進步。

對川普希望台灣半導體產業及相關協力廠商到美國投資，賴清德表態「基本上我們是贊成的」，台灣能夠幫助美國再工業化，而川普總統說希望美國成為人工智慧的世界中心，台灣也很樂意協助。

主持人詢問賴清德，是否認同川普說2、3年內美國晶片可占全球市場4到5成？賴回答，除了台灣積極協助外，美國政府也要幫忙配合，包括土地取得、水、電、人力、人才供應及投資優惠措施，「如果美國政府做得很好、行政效率愈高，這個目標就自然而然可以達到」。

至於美國是否該允許最先進的晶片出口至大陸？賴清德則表示，身為台灣總統不方便評論，但他以2000年左右，台灣社會討論後決定不開放先進晶圓製造赴大陸投資為例，「如果當時讓台灣的先進製程到中國去，就沒有今天的台灣」。

對此，國民黨發言人牛煦庭表示，民進黨就像溫水煮青蛙，一開始都說絕對沒有半導體技術外移、先進製程會保留，後來搬出不清不楚的「台灣模式」，但美國方面愈來愈明確，就是要把整條供應鏈移走，若民進黨對美國照單全收還說沒事，關鍵技術留得住嗎？賴不談鼓勵台灣創造新產業的不可替代性，反而要台積電造福全世界的繁榮，「請問台灣剩什麼？」