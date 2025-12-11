賴清德「走到一半」聽她問1句 馬上倒退嚕回應網讚翻！

政治中心／饒婉馨報導

總統賴清德10日上午出席「第20屆亞洲民主人權獎」頒獎典禮，他受訪答完問題要離場時，突然聽到有媒體詢問，日前南韓的電子入境卡將台灣的國家選項列為「中國（台灣）」一事，他就馬上掉頭走回台前做出答覆。有網友將此片段剪接PO上網，立刻吸引逾7900人按讚、18萬次瀏覽數。





賴清德「走到一半」聽記者問1句…他立刻倒退嚕回應網告白：真的很喜歡威廉

總統賴清德盼望台灣、南韓能維持友好的關係，也能尊重台灣人民的意志。（圖／民視新聞）





賴清德會前短暫接受媒體聯訪，原訂只有3個問題，回答完後他已離開採訪台；當他邁出2、3步後，聽到有記者提問南韓的「電子入境卡」顯示中國台灣，我國會有反制措施嗎？賴清德對此隨即返回採訪台回應，「台灣跟南韓民間的交流非常密切，經貿往來也非常多，希望台灣跟韓國能夠維持友好的關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉」，此舉被網友剪輯出來發上Threads後，引來大批網友大讚賴總統的這個行為、回應。

廣告 廣告





賴清德「走到一半」聽記者問1句…他立刻倒退嚕回應網告白：真的很喜歡威廉

網友對於賴清德做出的回應、舉動，都給予肯定。（圖／翻攝自Threads＠alofay_panyuan）

賴清德也強調，「這種狀況之下，我們希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展」。影片曝光後，他在內文寫下，「本來回答完預訂的三題就要走，結果聽到大家問南韓入境卡，想想又突然跑回來講的阿德」，網友留言表示，「真的很喜歡威廉，該向人民傳達的事情都很清楚的說明」、「讚，總統有尊重記者的提問」、「只有民進黨，在守護中華民國台灣，我們有一個好總統，明年，唯一，支持民進黨，就對了」、「除非變更不然不去韓國」、「賴清德總統做到現在，我並不認為他有什麼做得不好的地方」。





原文出處：賴清德「走到一半」聽記者問1句…他立刻倒退嚕回應網告白：真的很喜歡威廉

更多民視新聞報導

憂亞太情勢出現「聯動效應」 陳冠廷：台日韓情報互換腳步需加快

藍白太扯！助理費恐淪「立委自肥小金庫」 綠委驚曝惡劣修法手段

國民黨怕了？付委討論助理費除罪化修法 無人到場畫面曝

