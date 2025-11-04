賴清德：錢留台灣 創造黃金年代

賴清德總統4日出席《工商時報》所舉辦的「壯大資產管理，迎向黃金年代」高峰論壇開幕式。（郭吉銓攝）

賴清德總統4日出席《工商時報》舉辦的「壯大資產，迎向黃金年代」台北論壇開幕式，他在致詞時，肯定台灣金融市場持續增長，股市突破新高，顯示台灣企業競爭力的提升。他指出，政府推動「三大面向」經濟發展策略，朝向智慧化、數位化發展，持續協助產業升級轉型，讓產業茁壯，而亞洲資產管理中心是國家級重大施政目標，期望將台灣資本市場，打造成亞洲那斯達克。

賴清德說，目前銀行、保險與證券三業總資產，已突破130兆元，10年成長近7成。這些數據代表台灣企業面對各種挑戰，不斷突破困難走向國際，從「西進、南向、北合」，現在要往東，進軍北美及歐洲市場，展現「立足台灣、布局全球、行銷全世界」成果。

廣告 廣告

他談到，美國有「Golden Age，台灣也應該有自己的黃金年代。」台灣資產豐沛，不應讓保險或銀行資金購買外國債券而承受匯兌損失，衝擊金融體系。因此，成立亞洲資產管理中心第一個目的就是把錢留在台灣，並吸引國際資金來台。第二，培養本土金融人才，孩子不必遠赴新加坡或其他國家打拚。第三，以豐沛資金與國際交流產生加乘效應，促進台灣更加繁榮發展。

他說，政府推動「三大面向」經濟發展策略，一、「前瞻未來、智慧永續」，以科技為核心，推動產業智慧化、數位化與永續綠色成長；二、「競逐太空、探索海洋」，太空中心已成功自製「福衛八號」衛星，另台灣近海但不親海、沒有善用海洋資源，這是未來努力方向。

三、政府積極解決產業界面臨水電、土地、人力、人才等生產要素問題，輔以法令鬆綁、加薪、減稅等措施，並積極推動「投資台灣三大方案」，加碼提出投資抵減，納入台商及在台投資外商，盼立足台灣產業動能持續增強。

賴清德強調，政府有計畫地與菲、越、印度等國洽簽投保協定及避免雙重課稅，台美簽訂21世紀貿易倡議，與英國簽訂「提升貿易夥伴關係協議」，今年進一步針對投資、數位貿易及能源與淨零排放等領域簽署3項支柱協議，也正與加拿大、澳洲強化雙邊經貿合作，讓台灣產品行銷到全世界。

此外，他上任後提出「五大信賴產業」，其中因地緣政治變化，國防預算明年可望達GDP3.32％，比照北約標準在2030年時達到GDP5％，期盼國人了解該預算不只單純是國防預算，也是產業發展預算，不僅要打造台灣之盾，也會打造智慧化攻防體系，更重要的是扶植本國國防工業。

他期盼，未來台灣發展良好基礎工業，包括南部扣件、中部工具機或ICT產業都能相互結合，共同朝無人機、無人艇、無人潛艇及機器人方面發展，讓台灣邁入智慧化時代。