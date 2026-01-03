賴清德：長照3.0增加200多億 預算不過無法使用
賴清德總統3日前往北投「洲美屈原宮」及「洲美三王宮」參香；他致詞強調，他是來跟人民「國政報告」；提到長照3.0指出，增加200多億，預算要是不過是無法使用，「所以我的長照3.0還吊在天上」，但是中央政府總預算「沒過我就沒法度」，所以今天我看到大家很高興，跟大家做「國政報告」。「希望如果有認識的立委就跟他們說，『不看僧面看佛面』」；正經工作若不做，國家無法繼續進步、經濟無法繼續發展，要把人民照顧好，沒有經費就「沒法度」。
此外，賴清德還提到，去年在全體國人共同努力下，台灣總體經濟表現亮眼，經濟成長率達7.37％，為亞洲四小龍之首，也超過日本、美國、歐洲也贏過「隔壁」，說「隔壁」大家都知道啦，就是那個「歹厝邊」，依照國際預測，差台灣百分之四點多，以差台灣一段距離；國民平均所得近4萬美元，股市達到2萬9千多點，顯示台灣經濟持續穩健發展。
賴清德還說，政府透過累進稅制，讓高所得者負擔較多稅金，以照顧民眾，並在近十年來持續推動減稅政策，現在單身租屋族年收入64.4萬元以下、四口之家租屋且有一對6歲以下小孩年收入168.5萬元以下、三代同堂212萬元以下者，皆不必繳稅，約有40％至50％國人免繳所得稅，而收入前1％的高所得者則負擔全國約40％至50％的所得稅。就是收入前1％的人繳的稅，給40％至50％的人繳稅，就是讓賺錢的課較多的稅，幫一般民眾繳稅。
他說，「所以看到人家賺錢的公司，不要嫌人家，要給他拍拍手，恭喜他賺越多錢，可以課越多税，政府就有越多錢照顧大家」。
賴清德今「洲美三王宮」參香祈福，原本規劃只講10分鐘，卻一口氣講了快半小時，乾脆給在場群眾「國政報告」；他說，附近的北投士林科技園區對地方發展十分重要，在地方民意代表與政府的努力下，輝達（NVIDIA）宣布將進駐北士科，對地方而言是促進就業的一大福音。
他指出，而政府除了持續支持具備國際競爭力的大型企業與科技公司，他跟行政院長卓榮泰最關心的是中小企業，大型公司具有國際競爭力，繼續給予支持就好，不用太太煩惱，但是中小型與傳統產業，要幫忙跟關心，政府將協助中小企業導入人工智慧、因應2050淨零轉型、幫忙尋找國際市場，讓企業立足台灣、布局全球、行銷全世界；因為升級轉型，要提供金融協助與利息補貼，必要時補助員工薪資，例如這次美國官位，協助企業補助薪水、度過難關、持續經營。
總統表示，經濟成長的果實必須由全民共享，不能有錢人生意賺很多都放進口袋，所以賺越多要課越多税，政黨尚未輪替時，國民黨執政有一句話，大家應該都聽過，「中華民國萬萬稅」，但蔡總統上任後，政府透過累進稅制，讓高所得者負擔較多稅金，以照顧民眾。
並在近十年來持續推動減稅政策,現在單身租屋族年收入64.4萬元以下、四口之家租屋且有一對6歲以下小孩年收入168.5萬元以下、三代同堂212萬元以下者,皆不必繳稅,約有40％至50％國人免繳所得稅,而收入前1％的高所得者則負擔全國約40％至50％的所得稅。就是收入前1％的人繳的稅,給40％至50％的人繳稅,就是讓賺錢的課較多的稅,幫一般民眾繳稅,「所以看到人家賺錢的公司,不要嫌人家,要給他拍拍手,恭喜他賺越多錢,可以課越多税,政府就有越多錢照顧大家」。
他還提到，不只減稅，還有加薪，政府近十年來已4度為公務人員加薪，累計約14％；勞工基本工資也調升至2萬9,500元，帶動整體薪資結構改善。
總統說，政府也持續照顧孩子與年輕家庭。家長自己帶0到6歲小孩，政府每個月給予育兒津貼第一胎5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元。0到2歲選擇公共化托育，政府補助第一胎每個月7,000元、第二胎8,000元、第三胎9,000元。送托準公共服務的家庭，每月補助第一胎1萬3,000元、第二胎1萬4,000元、第三胎1萬5,000元。至於2到6歲幼兒就學補助，公立幼兒園每月只需負擔1,000元；若就讀準公共化幼兒園，家長每月只要負擔3,000元；非營利幼兒園每月負擔2,000元；其他費用都由政府負擔，中央政府每年投入約1,200億元減輕年輕夫妻的育兒負擔。
總統同時指出，政府推動高中職免學費，且私立大專校院學生每年補助3.5萬元，低收入戶學生再加碼補助2萬元，中低收入戶則再補助1.5萬元。國家希望透過教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會才會好。個人能夠透過教育促進專業知識改善生活，個人生活好，國家社會才會好。希望在經濟進步的台灣，不會有孩子因為居住在偏鄉或家庭狀況困難而沒錢讀書，如此國家才會進步。
談到長照政策，總統說，馬前總統時期，長照1.0最得不夠，預算每年50億元、長照據點720處、照服員薪水不到3萬元，蔡前總統上任後大力推動長照政策，投入大量資源，現在全台灣已有1萬5,000個長照據點、超過10萬個長照服務員在各地照顧長輩，每年預算也提高到800多億元，今年更編列近1,200億元要推動長照3.0。
他指出，但是長照2.0跟長照3.0是比較周全，但是中間200多億，預算要是不過是無法使用，「所以我的長照3.0是還吊在天上」，「我有這個心，希望發揮我醫療專業，都有新加入長照服務體系」，所以增加200多億，但是中央政府總預算「沒過我就沒法度」，所以今天看到大家很高興，跟大家做「國政報告」，希望大家支持，進一步提升照顧品質，讓長輩能在社區安心生活。
總統表示，所以希望如果有認識的立委就跟他們說，「不看僧面看佛面」，看國家主人、人民的立場、面子，應該要來審查，正經工作若不做，國家無法繼續進步、經濟無法繼續發展，要把人民照顧好，沒有經費就「沒法度」。
