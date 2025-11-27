賴清德：長照3.0 提前上路、加速推動「國家防疫一體」方案
總統府今（11/27）舉行健康台灣推動委員會第6次委員會議，賴清德指出，「長照3.0」將在明年提前上路，要擴大服務對象與內容，並且提升機構量能，減輕家庭照護負擔。並加速推動「國家防疫一體聯合行動方案」，必要時，更要擴增參與部門，提升整體決策與應變效能。
總統府發言人郭雅慧於會後記者會轉述賴清德裁示。賴清德說，以「長照3.0」因應超高齡社會的挑戰，落實「國家希望工程」願景，面對超高齡社會的來臨，「長照3.0」將在明年提前上路，這是政府回應高齡化挑戰的政策，要擴大服務對象與內容，並且提升機構量能，減輕家庭照護負擔，同時導入科技，以及強化醫療與照顧的銜接，為照護者提供更完整的支持。
賴清德指出，因此請衛福部會同相關機關，結合更多民間力量，透過制度創新、科技應用、以及社區連結，建立從預防、照護到安寧的完善體系，讓國人都能夠健康老化、在地安老，實現「活得久，也活得更好」的願景。
第二，關於強化「國家防疫一體聯合行動方案」，賴清德說，防疫一體是確保國家安全，以及公共健康的重要策略，國家必須持續投入資源強化體系運作。請陳時中副召集人繼續協調督導，讓衛福部、內政部、環境部及農業部，依據過往累積的經驗，加速推動「國家防疫一體聯合行動方案」。必要時，更要擴增參與部門，提升整體決策與應變效能。
賴清德表示，請行政團隊將今天會議上所提出的意見，納入政策參考，讓我們繼續努力，提供符合國人需求的長照服務，以及打造更堅實的防疫網絡。
賴清德於結語提出，因應人口結構變化、疫病風險的挑戰，政府持續展開前瞻性布局。透過長照3.0，將整合醫療及照護體系、善用科技，並且強化社區連結，打造更靈活、更貼近照護需求的服務。
賴清德表示，而「國家防疫一體聯合行動方案」，更將全方位提升台灣的防疫韌性，這不僅是制度的整合，更是思維的轉變，從部門分工走向跨域協力，從事發應變走向預先整合。透過這項創新制度，持續強化台灣應對風險的能力，為國人提供更加全面的保護。
賴清德最後提及，他相信只要保持交流、納入專業與創新思維，就能一步步邁向「健康台灣」，讓國家的醫療照護品質、防疫韌性不斷提升。我們一起加油。
