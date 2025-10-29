賴清德：防疫不能有僥倖心理
身兼黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，第一線執行單位對非洲豬瘟防疫不容掉以輕心，也不能有僥倖心理。這番話被質疑意指台中市府。行政院副秘書長阮昭雄昨在網路節目專訪時更表示，如果做不來，就好好跟中央溝通，最怕「說一個謊，要用一百個謊來圓」，就比較可惜。
立院內政委員會昨邀內政部等部會專題報告「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」。
民進黨立委張宏陸質詢豬瘟疫情疏忽，農業部防疫檢疫署長杜麗華點名台中是追查的重點，並說案例發生絕對有疏失，值得檢討。杜還說，目前還在疫調中，台中市資料很欠缺，很多待釐清事項也沒有釐清。張宏陸接著問：「所以疏失比較多？」杜答，目前資料是顯示如此。
針對台中提交的疫調報告，杜麗華說，防檢署收到初版後，十項還有八項待進一步釐清，其中最嚴重是有關「人」的調查，包括畜主、獸醫等，呼籲台中市府交代清楚。至於廚餘通報進度，杜指出，檢核場的管理稽核有疏漏，好像從五月開始沒通報。
國民黨立委張智倫關切夜市販賣的大陸零食未貼繁體字標示，恐成防疫破口。財政部關務署長彭英偉說，可能是藉小三通「螞蟻搬家」方式，個人帶入六公斤以下不含肉食品，慢慢累積，但法規規定限於自用、含肉製品不能帶，市場查緝也要多仰賴警察跟其他單位協助。
國民黨立委牛煦庭質詢，農業部「動物傳染病防治條例」第廿八條公告的「停止自發生非洲豬瘟之國家（地區）以郵遞寄送輸入豬肉產品」條款中，竟有「首次非故意者」的免罰條款。杜麗華說，有時包裹寄件人與收件人對不起來，一千件中實際裁罰數僅九件。
針對牛煦庭質問是否贊成刪除免罰條款？彭英偉說，站在查驗機關立場，刪除後可產生重罰嚇阻效果，應會支持。
